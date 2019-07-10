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臻鼎-KY全年營收拚續強 股價收復百元關卡

最新更新：2019/07/10 11:35

（中央社記者江明晏台北10日電）軟板大廠臻鼎-KY上半年營收425億元，法人看好，天線新品貢獻將使全年營收維持成長態勢，臻鼎-KY今天股價漲逾3%，盤中收復百元關卡，躍至週線、月線、季線之上。

軟板大廠臻鼎-KY 6月營收新台幣83.29億元，月增11%，年增3.47%，累計上半年營收425億元，年減2.15%，法人認為，雖然大客戶備貨量將年減，但天線新品貢獻將使全年營收維持成長態勢。

法人評估，臻鼎-KY第2季營收231億元優於預期，季增19%，年增11%，看好人力精實與自動化生產製程費用率下降，考量業外部分匯損回沖2至3億元，預估每股盈餘將達1.11元。

針對第3季營運展望，法人指出，看好臻鼎-KY天線新品加入貢獻，將帶動營收季增65%，年增8%，達到381億元。

法人說明，基於臻鼎-KY公司產品及應用增加，未來定位持續往製造服務業前進，增加一站式服務品項，初步針對Face ID、天線、Display、touch都已涵蓋SMT打件服務，未來將開始提供產品模組化；臻鼎-KY推估，去年軟板營收占比84%，至991億元，儘管大客戶備貨量面臨下滑，MPI兩天線模組2019年貢獻達93億元，並看好臻鼎-KY全年每股盈餘將有超過1個股本的實力。

臻鼎-KY今天股價大漲逾3%，盤中收復百元關卡，至102.5元，成交量逾3200張，也一口氣躍居週線、月線、季線之上。（編輯：黃國倫）1080710

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