北台上半年推案量年減14.6% 住展：建商信心不強

（中央社記者韋樞台北11日電）房市研究單位住展雜誌統計，北台灣上半年新成屋、預售屋推案量約5063.17億元，年減14.6%。住展表示，今年推案量縮，顯示建商信心並不強，不過全年推案量估應能守住1兆元大關。

根據住展雜誌統計，北台灣今年第2季整體新成屋、預售屋推案量約新台幣3145.86億元，比今年首季的1917.31億元大增逾1228.55億元，季增高達約64.1%，但若與去年同期相比，則北台灣今年第2季整體推案量衰退逾600億元；上半年合計5063.17億元，年減14.6%。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，由於第2季是傳統推案旺季，案量較首季大幅成長不意外，但與去年相比，今年卻意外量縮，顯示建商推案信心並沒想像中那麼樂觀。

各縣市新屋推案量中，台北市1208.2億元，年減30.7%；新北市1844.97億元，年減7.43%；桃園市1249.46億元，年減8%；新竹地區549.8億元，年減18.94%；宜蘭地區103.84億元，年增1.98%；基隆市106.9億元，大幅年增100.9%，成為北台灣最特別的縣市。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，基隆市近十年來推案狀況十分特殊，儼然已成為「推案量反指標」縣市；當其他縣市量擴增時，基隆市衰退，其他縣市萎縮時，基隆反而大幅成長。基隆去年量少，今年爆量，恰好與北台灣房市趨勢大相逕庭。

何世昌表示，台北市今年第2季新建案推案量達804.1億元，比首季的404億元激增近一倍，上半年合計僅1208.2億元，比去年同期銳減近532億元，幾乎少了一個豪宅建案「信義聯勤」的量。

何世昌指出，今年以來台北市新建案供給量偏低，尤其萬華、士林、松山等區上半年推案量不到30億元，市場上貨源稀少。但由於第3季預計釋出的建案較多，因此北市供給緊俏的狀況可望在第3季獲得紓解。

新北市今年第2季新建案推案量達1181億元，較首季大增517億元、季增約77.87%。他說，新北市的新興重劃區仍是新建案主要聚集地，今年上半年案量最大的行政區為板橋，推案量約400億元，一個行政區案量占了全市案量21.67%；其他汐止、中和、土城、三重、新莊與林口等區的推案量均逾百億元。

何世昌強調，雖然今年以來土地成交熱絡，再加上「台商回流」題材，但建商推案信心並未同步跟上，推測可能是要先囤貨押寶明年的總統大選。不過，由於去年下半年推案量基期不高，再加上籌備中、準備開賣的指標案不少，預期今年下半年推案量可望與去年同期持平甚至小增，並扭轉上半年量衰的窘境，估計今年全年推案量應能守住1兆元大關。（編輯：黃國倫）1080711