更多編輯台推薦新聞：
李榮浩34歲生日求婚成功 鑽戒套牢楊丞琳
娛樂

李榮浩34歲生日求婚成功 鑽戒套牢楊丞琳

富比世2019百大名人收入榜 泰勒絲57億元奪冠
娛樂

富比世2019百大名人收入榜 泰勒絲57億元奪冠

早安世界》顏正義散布假消息累犯 調查局調非主管職
早報

早安世界》顏正義散布假消息累犯 調查局調非主管職

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

北台上半年推案量年減14.6% 住展：建商信心不強

最新更新：2019/07/11 13:53

（中央社記者韋樞台北11日電）房市研究單位住展雜誌統計，北台灣上半年新成屋、預售屋推案量約5063.17億元，年減14.6%。住展表示，今年推案量縮，顯示建商信心並不強，不過全年推案量估應能守住1兆元大關。

根據住展雜誌統計，北台灣今年第2季整體新成屋、預售屋推案量約新台幣3145.86億元，比今年首季的1917.31億元大增逾1228.55億元，季增高達約64.1%，但若與去年同期相比，則北台灣今年第2季整體推案量衰退逾600億元；上半年合計5063.17億元，年減14.6%。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，由於第2季是傳統推案旺季，案量較首季大幅成長不意外，但與去年相比，今年卻意外量縮，顯示建商推案信心並沒想像中那麼樂觀。

各縣市新屋推案量中，台北市1208.2億元，年減30.7%；新北市1844.97億元，年減7.43%；桃園市1249.46億元，年減8%；新竹地區549.8億元，年減18.94%；宜蘭地區103.84億元，年增1.98%；基隆市106.9億元，大幅年增100.9%，成為北台灣最特別的縣市。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，基隆市近十年來推案狀況十分特殊，儼然已成為「推案量反指標」縣市；當其他縣市量擴增時，基隆市衰退，其他縣市萎縮時，基隆反而大幅成長。基隆去年量少，今年爆量，恰好與北台灣房市趨勢大相逕庭。

何世昌表示，台北市今年第2季新建案推案量達804.1億元，比首季的404億元激增近一倍，上半年合計僅1208.2億元，比去年同期銳減近532億元，幾乎少了一個豪宅建案「信義聯勤」的量。

何世昌指出，今年以來台北市新建案供給量偏低，尤其萬華、士林、松山等區上半年推案量不到30億元，市場上貨源稀少。但由於第3季預計釋出的建案較多，因此北市供給緊俏的狀況可望在第3季獲得紓解。

新北市今年第2季新建案推案量達1181億元，較首季大增517億元、季增約77.87%。他說，新北市的新興重劃區仍是新建案主要聚集地，今年上半年案量最大的行政區為板橋，推案量約400億元，一個行政區案量占了全市案量21.67%；其他汐止、中和、土城、三重、新莊與林口等區的推案量均逾百億元。

何世昌強調，雖然今年以來土地成交熱絡，再加上「台商回流」題材，但建商推案信心並未同步跟上，推測可能是要先囤貨押寶明年的總統大選。不過，由於去年下半年推案量基期不高，再加上籌備中、準備開賣的指標案不少，預期今年下半年推案量可望與去年同期持平甚至小增，並扭轉上半年量衰的窘境，估計今年全年推案量應能守住1兆元大關。（編輯：黃國倫）1080711

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報