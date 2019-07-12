聯想第2季重登全球PC龍頭 宏碁落居第5

（中央社記者張建中新竹12日電）全球個人電腦(PC)第2季出貨量重返成長軌道，約6300萬台，年增1.5%；聯想市占率達25%，重登龍頭寶座，宏碁市占率滑落至5.4%，排名落居第5。

全球個人電腦出貨量經過連續2季衰退後，今年第2季重返成長軌道，據研調機構顧能（Gartner）調查，第2季全球個人電腦出貨量達6297.4萬台，年增1.5%。

除商用市場Windows 10更新的需求外，顧能表示，英特爾(Intel)中央處理器(CPU)短缺情況逐步緩解，是第2季全球個人電腦出貨成長的主要動力。

顧能指出，美中貿易戰第2季對個人電腦市場沒有影響，不過，下階段的關稅就可能會產生重大影響。大多數筆記型電腦和平板電腦目前在中國製造，若徵收懲罰性關稅，供應商又未快速採取行動因應，美國產品售價可能顯著上漲。

聯想搶在懲罰性關稅徵收前積極出貨，除拉丁美洲外，聯想在所有主要地區市場出貨量都成長2位數百分點，第2季總出貨量達1577.4萬台，年增15.9%，市占率也攀高至25%，重登全球個人電腦龍頭寶座。

惠普（HP）第2季出貨量1399.2萬台，年增2.6%，市占率22.2%，遭聯想超越，排名落居第2。戴爾（Dell）第2季出貨量1065.4萬台，年增2.1%，市占率16.9%，排名維持第3。

蘋果（Apple）第2季出貨371.1萬台，年減0.2%，市占率5.9%，超越宏碁，躍居第4。宏碁與華碩出貨量分別滑落至339.5萬及310萬台，年減14.4%及9.9%，市占率5.4%及4.9%，排名第5及第6。

顧能表示，英特爾處理器供應短缺加速個人電腦市場大者恆大趨勢，前3大電腦廠聯想、HP與Dell第2季共囊括全球64.1%電腦市占率，較2018年的60.7%增加3.4個百分點，宏碁與華碩市占率則下滑。（編輯：張均懋）1080712