聯準會料降息 亞股大多收高

（中央社香港12日綜合外電報導）在市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）將降息的樂觀情緒帶動下，亞洲股市今天大多收高，投資人現在把焦點放在聯準會會降息幾碼。

法新社報導，儘管美國總統川普指控中國沒有遵守一項貿易承諾，而兩天前美中才就化解關稅戰嘗試展開電話協商，亞股仍然走高。

全球股市本週稍早重挫，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）10日在國會作證，強烈暗示月底降息幾成定局後，股市強力反彈。

鮑爾昨天第2天在國會作證時基本上重申他的論點。

他的證詞凸顯貿易戰和全球經濟成長放緩等不利因素，升高降息的機率，導致全球股市大振。

先鋒市場（Vanguard Markets）的殷尼斯（Stephen Innes）說：「（政策委員會）會議準備提供超乎市場預期的訊息…鮑爾對貨幣政策的證詞明確強化他大幅降息的傾向。」

殷尼斯並表示，即便昨天公布的通膨報告優於預期，也無法阻止交易商斷定會降息。

「毫不令人意外，大家都認為聯準會7月會降息，但是我們仍無法就會降息25或50個基點達成共識。」

香港恆生指數上漲0.14%，上海綜合指數上揚0.44%，東京股市收高0.20%。

首爾股市上漲0.29%，威靈頓股市收高0.13%，新加坡股市收高0.21%，儘管相關數據顯示，新加坡受到全球貿易局勢不確定性的嚴重衝擊。

雪梨、台北、馬尼拉和雅加達股市都收黑。（譯者：葉俐緯/核稿：陳政一）1080712