中國第2季成長降至27年低點 亞股走勢分歧

（中央社香港15日綜合外電報導）受到中美貿易戰影響，中國上季經濟成長率降至接近30年來最低水準，引發亞洲股市今天早盤重挫。隨後投資人推敲美國聯邦準備理事會（Fed）本月料降息幅度，亞股收盤有漲有跌。

中國政府今天公布，這個全球第2大經濟體在4至6月的一季僅成長6.2%，為1990年代初期以來最差表現。但結果符合經濟學家預期，也未超出官方目標範圍。

法新社報導，中國最新國內生產毛額（GDP）數據，凸顯美中關稅戰僵局對中國造成的負面衝擊。加上中國領導人試圖將國內經濟成長模式由出口和國家投資導向轉為消費者支出驅動，也構成影響。

先鋒市場（Vanguard Markets）分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「中國第2季GDP數據雖觸及27年來最低點，但符合多數人預期，使得市場對於中國經濟恐將硬著陸的憂慮減輕。」

觀察家還指出，中國經濟成長走軟，使得中國人民銀行採取進一步貨幣寬鬆措施的可能性升高。此外，投資人持續關注美中貿易談判進展。

萬達（OANDA）高級市場分析師莫雅（Edward Moya）說：「市場期待人行祭出調降（銀行存款準備率）和其他措施的大利多，若貿易談判破局便很可能成真。而若談判穩定前進，聯準會本月底如預期降息後，人行很可能也會祭新刺激措施。」

香港股市今天收盤上漲0.3%，上海股市收高0.4%，台北股市收漲0.5%。但雪梨股市收挫0.7%，新加坡和威靈頓股市皆收跌0.3%，首爾股市收低0.2%。東京股市今天因假日休市。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080715