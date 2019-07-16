傳併購紗線廠 儒鴻等股價相對強勢

（中央社記者韋樞台北16日電）外資點名集盛和東隆興可能是紡織股王儒鴻要併購的對象，雖然儒鴻不予評論，但這3檔個股今天股價相當活潑，集盛盤中上漲逾半根漲停，儒鴻在400元之上震盪。

外媒訪問儒鴻後指出，儒鴻正在和另一家亞洲公司談併購，外資出具報告點名儒鴻有可能併購兩類企業，一是往上游整併紡織原料廠，一是往下游利基型產品製造廠，往上游整併紡織原料廠的對象可能是東隆興和集盛。

集盛和東隆興表示不清楚此事，儒鴻則說此事純屬媒體臆測，不予評論。

不過儒鴻一直積極對外擴展，特別是成衣的產量；儒鴻董事長洪鎮海在今年股東會中提及，儒鴻決定持續擴展新成衣廠，地點可能在越南以外的東南亞地區。

洪鎮海指出，明年新舊客戶已經談好的訂單，如果沒有新設廠，將不夠支應產能；儒鴻的布廠在越南，接下來新成衣廠在東南亞其他地區，彼此銜接時間差不到1天，估計總共興建120條產線，第1期先建60條產線，120條產線完成後，每個月可增加250萬件到300萬件成衣，基本布料用量達300萬碼，約80萬到90萬公斤的布。

他說，目前儒鴻在越南胡志明市和柬埔寨金邊有成衣生產據點共17間工廠，包括越南仁澤廠、展鵬廠、美春廠、隆安廠、柬埔寨金邊廠等，每個月自產約520萬件，外包每個月產能約480萬件，合計約1000萬件，未來投資新成衣廠後，可以提高自有產能，但並不會減少外包量。

儒鴻股價從7日11日除權息後已順利填息，今天在400元之上價位震盪，盤中最高410元，漲幅1.61%；集盛開高走高，盤中最高9.32元，漲幅達5.31%，成交量迅速擴大到逾4200張；另一家紗線廠東隆興亦開高走高，盤中最高53.5元，漲幅3.08%，成交量溫和，僅400餘張。（編輯：林興盟）1080716