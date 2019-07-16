泰碩6月每股盈餘僅0.07元 股價熄火

（中央社記者韓婷婷台北16日電）連接器廠泰碩6月營收新台幣3.57億元，月增14.9%，但受到匯損侵蝕，單月稅後盈餘僅剩600萬元，遠低於5月的2300萬元，每股盈餘0.07元，衝擊今天股價下跌逾2%。

泰碩自結上半年合併營收19.74億元，年成長35.86%，稅後盈餘為1.13億元，每股盈餘（EPS）1.31元。

受到6月獲利表現低於預期，泰碩股價以低盤開出，早盤最低來到62.3元，跌幅達3%，影響散熱族群今天人氣轉弱。

泰碩今年在韓系手機熱管及5G基地台設備雙引擎帶動下，整體營運表現火熱，股價表現也跟著火紅，7月2日締造67.7元的歷史新天價，由於近期成交量及股價波動劇烈，應主管機關要求公告6月獲利自結數。

泰碩6月合併營收3.58億元，年成長41.5%，受到匯損影響，稅前盈餘為1200萬元，稅後盈餘600萬元，年減79.31%，單月每股盈餘0.07元；累計第2季合併營收10.45億元，季增12.49%，稅後盈餘6037萬元，季增14.71%。

進入第3季旺季，預計來自中興的通訊設備散熱產品將重啟動能，新加入的華為手機散熱模組自6月開始出貨後，也將陸續量產出貨，有助推升泰碩第3季整體營運表現。

法人表示，泰碩除了間接供應韓系客戶S系列熱管外，也順利打入下半年旗鑑機Note10熱板的供應鏈，並已開始出貨，唯下半年最大變數在日韓貿易戰所引發的後續效應，影響程度還需進一步觀察。（編輯：張均懋）1080716