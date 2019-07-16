無視華府警告 菲律賓與中國企業共創電信未來

（中央社馬尼拉15日綜合外電報導）美國和中國正在全世界大打科技戰，但菲律賓不再舉棋不定，馬尼拉當局決定與中國公司結盟，共創電信未來，不理會美國發出的警告。

美國「華爾街日報」（WSJ）報導，由於中國科技巨頭華為技術有限公司（Huawei Technologies Co.）6月下旬提供設備，讓菲律賓首次嘗到下一代5G服務的滋味。中國國營的中國電信集團有限公司（China Telecommunications Corp.）支持一家新營運商，本月將開始在菲律賓推出一個大多由中國設計、中國工程師建構的網絡。

菲律賓這些舉動對美國形成打擊。華府近幾個月施壓盟友，要求避免採用華為相關設備，原因是美國官員稱中國企業可能被迫為北京從事間諜活動。

隨著菲律賓等國家不理會華府施壓，中國企業正深入紮根具策略重要性的基礎設施。這些相關發展使得這些國家透過新一波技術，與北京連結；這些新技術可望重塑社會，從經濟成長和軍事計畫都能被改造。

華為估計其5G設備將被超過130個國家採用，包括歐洲國家。華為5G系統在南韓已開始運作，阿拉伯聯合大公國今年將會部署其設備，這兩國都是美國的盟友。華為一再表示，不會替中國從事間諜活動。

中國企業在菲律賓電信網絡位居主導地位，使得這個東南亞國家進一步遠離美國，考驗早已緊張的美菲關係。

馬尼拉與中國電信簽約是菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）外交政策轉向的一部分；他曾表達對美國的不信任。杜特蒂一直尋求中國投資，並且淡化馬尼拉和北京之間的南海爭議，不理會外界對他的相關警告。外界稱杜特蒂正把引發爭議南海水域的更大控制權交給中國。（譯者：葉俐緯/核稿：劉學源）1080716