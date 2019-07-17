安圖斯科技攜手Altair 秀仿真模擬加速解決方案

（中央社記者吳家豪台北17日電）宏碁子公司安圖斯科技今天參加工程技術開發公司Altair舉辦的技術大會，以「人工智慧與HPC（高效能運算）整合」為題進行技術專題演講，並展示工業仿真模擬平台加速解決方案。

在台北舉辦的Altair 2019技術大會現場，安圖斯科技展示支援Altair PBS Works工作負載管理套件的Altos BrainSphere R680S F4人工智慧伺服器，與支援Altair HyperWorks套件的Altos BrainSphere P550 F4人工智慧工作站，為製造業、建造業、能源業等相關客戶提供工業仿真模擬解決方案。

安圖斯科技總經理李占傑表示，樂見藉由安圖斯BrainSphere P550 F4工作站與Altair HyperWorks的結合，進一步深化安圖斯與Altair之間的合作關係。現在安圖斯科技的客戶能以優化的模型來執行線性、非線性與耐用度分析，讓工程師做出更快速的設計決策。

安圖斯科技於2017年創立，近年來在亞太地區包括台灣、印度、泰國、澳洲、菲律賓及印尼贏得多個AI（人工智慧）與HPC標案。（編輯：楊玫寧）1080717