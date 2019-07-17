興達電廠將增3燃氣機組 燃煤機組逐步退場

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）政府推動能源轉型，以增氣減煤為原則，高雄興達電廠燃氣機組更新計劃今天通過環評，將新增3部燃氣機組，總裝置容量390萬瓩，待燃煤機組全數除役後，總裝置容量將增加180萬瓩。

政府推動能源轉型，以增氣減煤、提升再生能源比例以及核電廠屆臨除役為目標。根據規劃，台灣在民國114年時，天然氣、燃煤及再生能源發電配比將為50%、27%、20%，其他能源包含核電、燃油及抽蓄水力共占3%。

興達電廠燃氣機組更新改建計畫今天通過環評，未來將新增3部燃氣複循環機組，總裝置容量約390萬瓩以下。燃煤機組置容量總計210萬瓩，待燃煤機組裝全數除役後，興達電廠總裝置容量將增加約180萬瓩。台電表示，是按照政府「增氣減煤」規劃進行。

根據台電規劃，既有燃煤1、2號機組提前至112年除役，3、4號機於113年底轉為備用，當備轉容量率低於8%才會啟用。

台電承諾將落實冬季減煤，興達電廠空污季（10月至隔年3月）2部燃煤機組停止運轉，2部燃煤機組減煤3成。

台電說，會遵循環評承諾，成立生態保育小組，邀請地方人士與保育組織加入，另外，也會結合社區與地方團體推廣環境教育，每年編列經費補助。（編輯：鄭雪文）1080717