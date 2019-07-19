台積電獲5外資調升目標價 最高325元

（中央社記者吳家豪台北19日電）晶圓代工廠台積電法人說明會釋出下半年營收將逐季走高的看法，會後有10家外資發布研究報告，其中5家調升目標價，最高為亞系外資的325元；另有2家外資持中立評等，目標價最低220元。

台積電股價今天開盤跳空漲5.5元，達259.5元，創除息後新高價；至11時5分左右，成交量超過3.92萬張。

亞系外資推估，2020年5G基地台和智慧型手機出貨將較今年分別增加8倍、12倍，將挹注台積電明年營收60億到80億美元（約新台幣1862億元到2483億元）。雖然台積電面臨三星競爭和獲利能力下滑等利空，5G成長仍有望帶動台積電明後年每股盈餘（EPS）的年複合成長率達21%，接近2012年到2014年智慧型手機爆發期的26%水準，維持「買進」評等，目標價從239元上修到325元。

美系外資預期，5奈米和7奈米強勁需求將帶動台積電2020年營收及獲利成長兩位數百分比，對於追求最先進製程技術的客戶而言，台積電仍是晶圓代工廠首選，因此將台積電2020年、2021年EPS預估值調高2%、8%至14.71元、16.61元，維持「買進」評等，目標價從286元上修到314元。

歐系外資維持台積電「優於大盤」評等，目標價從270元調高到290元；美系外資維持「買進」評等，目標價從252元上修到295元；另一家美系外資重申台積電「加碼」評等，目標價從275元上修到280元。

對台積電維持「中立」評等的美系外資指出，台積電預估第3季營收將季增18%，符合市場預期，但全年財測目標仍具不確定性，尤其華為能否重拾海外智慧型手機出貨動能，可能是第4季主要風險。考量競爭加劇和先進製程產能的投資報酬率下滑，台積電毛利率不如預期屬於結構性風險，故調降今明後年EPS預估值5%、7%、5%至12.39元、14.28元、16.35元，目標價從239元微降到236元。

亞系外資認為，台積電股價已反映先進製程訂單和加密貨幣回溫等利多題材，但台積電預估第3季毛利率將介於46%到48%，低於市場預期的50%水準，意味著7奈米獲利率偏低，故維持台積電「持有」評等和目標價220元。（編輯：林興盟）1080719