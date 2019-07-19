波音737 MAX危機 Q2獲利遭66億美元額外成本壓低

（中央社紐約18日綜合外電報導）波音公司（Boeing）因737 MAX機型兩起致命空難遭全球停飛的拖累後，這家美國航太製造商今天宣布，因危機造成約66億美元額外成本支出，緊縮公司的獲利能力。

法新社報導，波音在美股收盤後說，為賠償航空公司營運中斷及MAX禁飛導致交貨延遲，今年第2季獲利將受49億美元的一次性稅後成本打擊，還說獲利表現也因波音737 MAX生產率降低、導致另外17億美元成本支出的影響。

在造成346人喪命的兩起墜機事件後，MAX自3月中開始禁飛，兩起災難不但重創波音商譽，還帶來罹難者家屬的訴訟官司。

目前仍沒有這款飛機重新投入使用的確定時間表。但波音執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）說：「我們仍專注在安全地讓737 MAX投入使用上，這對波音是決定性時刻。禁飛帶來重大阻力，而本季確認的財務表現反映當前挑戰，有助我們處理未來的財務風險。」

波音今天也表示，希望獲得管理部門批准，最快在第4季重新啟用737 MAX。但波音也說，這個時間表只是公司「最好的評估結果」，確切時間點會不同。

但美國聯邦航空總署（FAA）上個月底在模擬測試中發現737 MAX的新問題，讓這款飛機重新投入使用的前景仍然撲朔迷離。（譯者：侯文婷/核稿：徐睿承）1080719