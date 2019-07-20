日韓貿易戰 台廠看到轉單機會與關鍵挑戰

（中央社記者潘智義台北20日電）美中貿易戰未歇，東北亞也因日本限制3項半導體製程化學原料銷往韓國，引爆新的貿易戰。業界期盼台廠有機會開發高階產品搶攻韓國市場，但也認為現階段韓國化學廠更有機會搶到訂單。

電子產業研究機構DIGITIMES Research副總監黃銘章表示，日本自7月4日起管制關鍵材料對南韓出口，包括半導體用光阻劑、高純度蝕刻氣體氫氟酸，及用於有機發光二極體（OLED）面板的含氟聚醯亞胺（PI），不利南韓半導體出口，將加速南韓本土廠商關鍵材料研發、分散供貨來源，但台廠短時間要打入南韓關鍵材料市場恐怕仍難。

黃銘章直言，管制的3項半導體製程關鍵材料，以日本廠商的生產技術最優，其次是韓國，台灣雖有生產，卻並非日本限制輸韓的高階產品，台灣在日韓貿易戰看到機會，卻非短期可達到接單出貨的目標。

台灣最大的氫氟酸製造商僑力化工表示，目前提供半導體製程所需氫氟酸有2條產線，合計年產能3萬噸，產能滿載，看好市場需求，預計2020年第4季再增1條產線，總產能將擴增至年產能4.5萬噸。

僑力化工主管指出，氫氟酸應用包括半導體晶圓代工、動態隨機存取記憶體（DRAM）廠等，主要銷售台灣市場，也外銷亞洲、北美市場，銷韓比重不高，也未因日韓貿易戰增加訂單，但仍希望有機會擴大銷韓市場。氫氟酸除用於半導體製程之外，也應用於液晶面板玻璃薄化、太陽能產業等。

台灣生產氫氟酸廠商除僑力化工之外，還有台塑集團與日本空調大廠大金合資的公司，但台塑集團對於這次日本限制氫氟酸銷韓一事不表意見。

光阻劑方面，化工業者說，光阻劑是半導體製程中的光敏材料，塗布光阻劑的半導體產品位置經光照射後，若為正型光阻則溶於光阻顯影液，未塗布光阻劑的部分則不會溶入顯影液；若塗布負型光阻則是則是相反的情況，有塗的部分不溶入顯影液。

另外，液晶顯示面板前段製程，在玻璃基板製作電極基板也用得到光阻劑。

永光化學是台灣主要的光阻劑生產廠商，但只銷售台灣、中國大陸市場，且非日本限制銷韓的高階光阻劑，因此現階段仍無法趁日韓貿易戰，搶食韓國半導體客戶訂單。

聚醯亞胺方面，台灣主要生產廠商達邁表示，所生產的聚醯亞胺（Polyimide，PI）在2018年約40%內銷、60%外銷，外銷部分包括日本、韓國、中國大陸等市場；軟式印刷電路板（PCB）是目前一般型PI的主要運用領域，達邁2018年生產這類應用產品比率約為70%。

至於有機發光二極體（OLED）及顯示器運用，達邁直言，因屬PI新興的應用市場，只是近年積極開發的產品項目之一。

整體而言，業者認為，台廠生產的光阻劑目前尚無法取代日本生產的高階產品銷韓；雖然氫氟酸雖已銷韓，技術上也可供應3奈米製程所需，但因產能不足，仍以供應台灣市場為主，並無法真正在此次日韓貿易戰中占到便宜；至於台廠的一般型聚醯亞胺主要應用於印刷電路板，非一般型的聚醯亞胺應用在OLED等領域，仍是近年積極跨入的新興應用市場，將再提升品質與市占率。

因此，台廠上述3原料仍難在此次日韓貿易戰中搶得新商機，但仍將在提升產品等級的過程，或是已有技術能力，經擴充新產能後，把握未來銷售韓國高階產品市場的機會。（編輯：楊凱翔）1080720