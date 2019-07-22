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整合跨領域資源 北科大友達產學合作

最新更新：2019/07/22 17:29

（中央社記者潘智義台北22日電）台北科大與全球面板大廠友達光電今天舉行「國際產學聯盟國際會員暨前瞻產學研發合作基金」簽約記者會，由台北科大校長王錫福及友達光電董事長暨執行長彭双浪代表簽約。

繼鎧勝控股、宏遠興業、華新科技、美超微及泰達電之後，友達正式成為北科大國際產學聯盟第6家國際會員，象徵雙方加大產學合作的深度及廣度，北科大透過聯盟為友達提供產學媒合、技術導入、校園徵才、人力培訓等服務，強強聯手共創綜效。

北科大表示，與友達光電雙方將在全面產學合作、人才培育就業、研發合作基金及國際產學聯盟等4大方向，整合跨領域的資源，揭開未來全面研發合作新序幕。

友達董事長彭双浪說，雙方合作項目包括成立前瞻產學研發合作基金，為彼此的產學合作及共同研發計畫提供必要資金；展開全面性短中長期產學合作計畫，率先啟動的智慧製造專案項目，已有12案計畫洽談中；並擴大雙方原有的企業人才培育與青年就業計畫。

友達為北科大交流密切的校友企業，2016年即與北科大簽訂產學合作意向書，使北科大成為全台唯一液晶面板實習工廠首家簽約學校，供光電相關科系學生實習參觀面板前端製程，並規劃實習、碩博士獎學金、跨國訓練等一系列人才養成計畫，培育光電產業高階研發菁英。

北科大校長王錫福表示，友達關注的智慧製造、智慧感測、能源管理、循環經濟面向，恰好是北科大研發能量最強，成果最豐碩的領域。例如在智慧節能方面，能源與冷凍空調工程系將與友達龍潭廠合作，預期可達成空調節能達5%目標，希望學校研發成果成為友達強大的後援。（編輯：蘇志宗）1080722

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