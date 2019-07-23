5G手機旺 散熱族群人氣高漲

（中央社記者韓婷婷台北23日電）台積電法說會釋出樂觀訊息，除了智慧型手機進入旺季，也特別點名5G需求強勁，激勵5G相關概念股走勢，散熱族群短暫休息整理後今天再展高人氣全面勁揚。

散熱族群近來原本受到三星可能減產及華為受到禁令影響砍單等傳聞衝擊，股價受到壓抑，不過，在台積電法說看旺5G，加上陸媒報導華為今年智慧型手機出貨預估2.7億支，年增3成等訊息激勵下，散熱族群重返高人氣族群。

上週強勢領軍的超眾今天盤中衝到242元歷史新高點後，見到短線獲利了結賣壓，早盤維持在平盤上下震盪，由力致、奇鋐及泰碩接棒強漲，漲幅都超過半根停板，雙鴻漲幅也超過3.5%，類股漲勢凌厲。

非蘋陣營三星、華為智慧型手機下半年新機蓄勢待發，預料將為相關散熱供應商帶來新一波成長力道，另外，5G基礎建置的需求持續看旺，也為超眾、泰碩、奇鋐等廠商帶來新動能，今年以來始終是盤面焦點，成為法人追逐重點產業。

法人表示，根據韓媒先前爆料，今年登場的Galaxy Note 10將於8月10日發表，隨後於第3季中旬在全球上市，一共有4款機型，其中的一款支援5G，正面迎戰蘋果今年新iPhone，供應鏈也啟動拉貨。不過，日前傳出三星有意減產，後續表現仍需觀察，華為今年新的散熱板需求所帶動的成長動能頗受期待。（編輯：郭萍英）1080723