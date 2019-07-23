東元越南基地 攻美國市場拚台灣新南向

（中央社記者鍾榮峰越南平陽省23日電）東元董事長邱純枝今天表示，越南將成為集團在東南亞的重要基地，美福新廠將成為美中貿易戰下面對美國市場重要產線，也是響應台灣政府新南向政策的具體行動。

東元在越南平陽省美福三工業區興建占地4.2公頃的全新廠房，建廠花費逾1200萬美元，去年7月動土，今天舉行高效率IE3小馬達廠落成啟用開幕儀式。新廠將成為占地50公頃的「越南東元科技工業園」的示範工廠。

邱純枝指出，透過新廠東元展現打造現代廠房的決心，越南將成為東元集團在東南亞的重要基地，美福廠的環保製程和自動化、智能化產線，成為東元集團內重要的智能自動生產中心。

邱純枝強調，越南平陽省美福新廠，將成為美中貿易戰變化下東元面向美國市場的重要基地，也是響應台灣政府新南向政策的具體行動。

東元越南美福新廠主要生產高效率IE3小馬達，初期產能每年20萬台，未來可望提高產能到30萬台，除就近供應東南亞和紐澳市場，也將成為供應美國市場的重要基地，美福廠未來也將成為東元電機東南亞高效率小馬達的生產中心。

東元越南馬達新廠重視環保製程，採用固定子凡立水連續處理設備，並導入環保無溶劑型凡立水，可降低30%的揮發性有機物（VOC）排放量，減少空氣污染。

馬達塗裝後的烘烤，四條產線使用一個烤箱，集中烘烤節省能源，每年可省下超過60%的電費。

在自動化方面，新廠引進電工機械化產線製作馬達固定子，和純人工作業相比，生產效率可提升3倍。東元美福廠的中央供漆室採用條碼管理程式，可快速並正確變換機械手的動作，符合客製化需求，而且可減少10%用漆量，清洗溶劑也大幅減少80%。

越南東元科技工業園區總面積50公頃，計畫陸續引進不同產業，與台灣及世界各大廠配合，東元規劃分5期開發，有部分面積保留給廠商自建廠房，或東元自建廠房後分租給廠商，預計全部開發完成後，可整合150家廠商進駐。

東元集團在2008年買下美福三工業區的土地，2016年底承諾進行開發，目標是建造一座「現代化科技的智慧工業園」。美福工業區隸屬越南國家投資的Becamex土地開發集團，東元科技工業園是美福三工業區內最大的單一投資，預計到2027年全部開發完成。

近10多年來，東元集團在海外投資開發多個軟體與工業園區，包括在菲律賓蘇比克灣，中國青島以及印度的班加羅爾。（編輯：郭萍英）1080723