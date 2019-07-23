智原第2季獲利減逾4成 第3季營收估增逾27%

（中央社記者張建中新竹23日電）IC設計服務廠智原第2季歸屬母公司淨利新台幣0.56億元，季減逾4成，每股純益0.22元。智原第3季營運展望樂觀，預期季營收可望季增超過27%。

智原下午召開線上法人說明會，公布第2季營運結果。受惠智慧電錶、高解析度投影機與工廠自動化等量產業務回溫，智原第2季營收達12.15億元，季增10.7%。

只因毛利率較高的矽智材（IP）營收比重下滑，加上產品組合變化影響，智原第2季毛利率滑落至54.7%，較第1季下滑3.3個百分點，歸屬母公司淨利0.56億元，季減41.2%，每股純益0.22元。

展望未來，智原總經理王國雍表示，第3季客戶委託設計（NRE）業績可望改寫單季歷史新高紀錄，量產業績也將攀升至近2年高點，整體第3季營收季增幅度將可高於去年同期的27%水準。

除智慧電錶標案旺季需求暢旺，王國雍說，新產品導入量產，也是推升智原第3季營收攀高的主要驅動力，但IP比重持續下滑，智原第3季毛利率恐將進一步滑落至50%左右水準，全年毛利率將與去年的53.11%相當。

至於中美貿易戰的影響，王國雍表示，智原在中國大陸市場以智慧電錶、人工智慧結合物聯網（AIoT）、企業用固態硬碟（SSD）與數據通訊應用為主，幾乎都是內需市場，受貿易戰負面影響不大，反而看到很多機會。

王國雍透露，隨著國產化需求提升，中國大陸是智原客戶開案最積極的區域，客戶評估案件的速度也因貿易戰緊張而有加速情況。（編輯：李信寬）1080723