雙子星案遭駁回 南海馬頓：投審會疑慮沒有必要

（中央社記者韋樞台北23日電）經濟部投審會駁回雙子星大樓開發案，稱於法有據；得標廠商南海馬頓團隊已向行政院遞出訴願，團隊指投審會要求補件時不曾提及駁回理由，訴願書提出證據及說明，指投審會的疑慮沒有必要。

經濟部投資審議委員會執行秘書張銘斌今天表示，南海控股已經向行政院申請訴願，投審會對南海控股發言暫時不作回應，之前新聞稿已經說明很清楚，投審會基於國家安全駁回雙子星案，一切是本於職權依法行政。

投審會22日發布新聞稿表示，駁回雙子星案於法有據，包括考量百慕達南海控股的財報「自行」揭露南海集團應視中國內地為集團的註冊國家；百慕達南海控股行政總裁為中國大陸籍，且中國大陸人士高度參與百慕達南海控股的營運與決策方向。

南海馬頓團隊發言人，南海發展副總經理高慧贏表示，南海馬頓團隊強烈質疑，投審會分別就不同事項前後8次要求南海馬頓團隊說明或提供文件，這8次要求中，完全不曾提及任何投審會所駁回的理由。

高慧贏說，南海馬頓團隊針對投審會駁回理由，在訴願書中已提出充分的證據及確實說明，證明投審會的主觀「疑慮」完全沒有必要。

高慧贏強調，希望經濟部盡快說明外資公司是否能夠在雙子星聯開案中參與經營，如在商場內租用面積開設百貨公司，或經營酒店，或租用辦公樓層。例如若花旗銀行計劃承租大部分辦公樓作為台灣總部，是否有違國家安全考慮，大陸旅行團是否能夠入住雙子星聯開案內的酒店，或者在商場內購物。（編輯：楊玫寧）1080723