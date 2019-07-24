穩懋受惠5G商機 美系外資目標價上看300元

（中央社記者吳家豪台北24日電）美系外資看好砷化鎵大廠穩懋將受惠中國手機品牌轉單需求，加上5G商機可期，維持買進評等，目標價上修到300元；亞系外資看好穩懋明年受惠5G和VCSEL需求，目標價調高到227元。

穩懋股價今天開高走高，盤中上看274.5元、漲幅超過4.5%；至11時30分左右，成交量約1.24萬張。

美系外資發布研究報告，推估穩懋今年第2季每股盈餘（EPS）約1.7元，應可符合預期，毛利率將介於33%到34%；預期第3季營收將季增21%，主要受惠於客戶博通的iPhone市占攀升、亞洲無晶圓廠客戶訂單增加、VCSEL（垂直共振腔面射雷射）季節性需求，在產能利用率走高的情況下，穩懋第3季毛利率可望提升到36%。

美系外資認為，中國品牌廠為降低對美國供應商的依賴，需要其他供應商來彌補缺口，穩懋的射頻晶圓代工服務獲全球認可，有機會成為最大受惠者，推估未來3到5年來自中國智慧型手機品牌的潛在營收約4億美元（約新台幣124億元），加上5G商機可期，故調高穩懋今明後年15.1%、25.8%、21.8%至7.53元、12元、14.41元，維持「買進」評等，目標價從220元上修到300元。

亞系外資推估穩懋今年第3季營收將季增約30%，動能來自智慧型手機功率放大器（PA）和新款iPhone帶動的VCSEL訂單放量；展望第4季，由於手機功率放大器成長可能被VCSEL訂單下滑所抵銷，推估穩懋第4季營收將季減3%。

亞系外資也看好穩懋2020年將有強勁成長，主要受惠於華為等客戶的第5代行動通訊（5G）功率放大器訂單，以及飛時測距（ToF）商機帶動的VCSEL需求，推估穩懋2019年至2021年獲利的年複合成長率將達25%，將目標價從180元上修到227元；考量手機設計可能變更，恐影響功率放大器需求和VCSEL成長空間，重申「持有」投資評等。（編輯：郭萍英）1080724