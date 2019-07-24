台杉明年擬推第2檔生技基金 規模突破百億元

（中央社記者潘姿羽台北24日電）台杉投資有成，由於第一檔生技基金迴響良好，預計2020年下半年成立第2檔生技基金，並採國際合作的模式推動，基金規模有望突破新台幣百億元。

國發會為了帶動國內投資能量，提升經濟成長動能，結合民間力量成立國家級投資公司「台杉投資管理顧問股份有限公司」；台杉已在106年12月募集完成第一檔規模46.5億元的物聯網基金，而後在107年7月募集完成59億元的生技基金。

台杉投資生技事業負責人沈志隆表示，台灣生技產業發展了20多年，近10年才比較積極地向前走，不論是項目成熟度、創新技術，都有很大進展，若要藉由投資進一步推動產業能量，「現在是蠻不錯的時機點」。

沈志隆說，過去幾個月，確實有吸引到國外生技相關投資法人機構及生技公司的注意，台杉也在與國外機構談合作，希望透過第2檔生技基金，建立跨國際基金平台，導入國際的技術、人脈或資源，帶領台灣生技產業邁向國際舞台。

「我們期待台灣產業的資本市場，不是只有台灣投資者參與，」沈志隆表示，生技產業本來就不是區域性產業，尤其台灣市場小，更要大膽走出去。

沈志隆表示，第一檔生技基金規模59億元，規模較小，如果跨國合作有眉目，會希望把第2檔生技基金規模往上推，目標至少百億元。

沈志隆最後也說，台灣生技產業有2大利基，一是中央研究院、國家衛生研究院長期做研究，擁有不錯的創新技術，二是台灣生技相關人才的專業度與執行效率頗佳，因此能夠獲得國外投資人的青睞；若明年下半年第二檔生技基金順利成立，且結合跨國能量，相信有助於讓台灣生技產業向前跨步。（編輯：黃國倫）1080724