市場預期Fed降息 學者：若降恐利多出盡

（中央社記者潘姿羽台北25日電）美國聯準會（Fed）下週開會，市場一面倒地預期會降息1碼，台經院六所所長吳孟道認為，對於全球金融市場來說，不降息才是好事，一旦降可能意味「利多出盡」，形成負面衝擊。

台經院今天舉辦「國內總體經濟預測暨景氣動向調查報告」記者會，對於外界關注的美國聯邦準備理事會利率決策，吳孟道發表看法，他認為，聯準會不降息的機率較大，且降息對全球經濟不見得是好事。

吳孟道指出，美國聯準會在升息循環之後，通常會有很長一段觀察期，不會馬上做出逆轉決策；現在離上次升息的時點不過半年，儘管存在許多不確定因素，美國經濟數據不差，沒有降息的迫切性。

市場幾乎100%認定聯準會下週會降息，吳孟道指出，對全球金融市場而言，降息搞不好才是負面衝擊，因為代表利多出盡。

吳孟道分享他的個人觀點，假如在經濟數據不差的情況下，美國聯準會依然降息，難免令人猜想，聯準會是不是掌握了內部訊息，如美中貿易戰可能往最壞的方向走。

此外，國際貨幣基金（IMF）將全球貿易成長率大幅下修，意味將全球貿易看得很差，背後原因不外乎是美中貿易戰出了很大問題，吳孟道表示，聯準會如果真的降息，是否就是基於此前提，否則目前情勢看來，完全聞不到降息味道。

台經院院長張建一則說，如果美國聯準會僅是預防性降息，市場可以接受，短線金融市場會有不錯表現，但若連續降息，代表景氣惡化、利多出盡，並非好事。（編輯：黃國倫）1080725