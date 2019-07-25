元大8月推台灣ESG永續ETF

（中央社記者韓婷婷台北25日電）元大投信看好ESG（環境議題、社會責任、公司治理）未來將從高標準成為基本標準，將於8月推出元大台灣ESG永續ETF（00850），希望繼元大台灣50、元大高股息後再打造下一檔受歡迎的國民ETF。

元大投信旗下台股ETF檔數達11檔、規模達新台幣2000億元，受益人數達29萬人次，為國內台股ETF三冠王；其中元大台灣50ETF（0050）、元大高股息ETF（0056），獲投資人青睞，分別擁有10萬與12萬受益人，元大投信8月將再度推出元大臺灣ESG永續ETF，鎖定國內搭載ESG精神與永續經營原則的優質企業，期望再打造下一檔受歡迎的國民ETF。

ESG因子（環境議題、社會責任、公司治理）在近年成為全球企業、資產管理者及投資人高度關注的議題。

元大投信董事長劉宗聖表示，根據全球永續投資聯盟（GSIA）統計，截至2018年底，全球永續投資金額超過50兆美元；其中又以整合E（環境議題）、S（社會責任）、G（公司治理）3因子選股規模成長最為快速。觀察落實ESG的企業在經營績效上，長期表現具正面效益，在下檔風險也較具防禦效果，有中長期投資潛力，獲得全球多個投資機構、政府退休基金認同。

劉宗聖指出，對比0050取樣國內市值前50大企業，注重市值規模「大」，至於0056側重挑選「高」殖利率標的，元大臺灣ESG永續ETF追蹤國內首支涵蓋環境、社會、公司治理完整投資構面的臺灣永續指數，精選致力於ESG原則的「優」質企業，兼容0050與0056其市值、殖利率表現特點。

劉宗聖表示，臺灣永續指數與臺灣50指數成分股雖然有6成相同，但是元大臺灣ESG永續ETF採取現金申贖，方便國際資金投入；此外，元大臺灣ESG永續ETF發行價格20元，相對親民的價格對一般投資人也較有吸引力。（編輯：蘇志宗）1080725