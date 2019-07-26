大魯閣商場提升績效 9月合併創越

（中央社記者江明晏台北26日電）大魯閣商場為整合資源、提升績效，決議合併集團內創越公司，今天董事會通過9月1日為合併基準日，自明年起合併營收，未來將整合集團資源，擴大目標客群。

大魯閣商場今年5月17日董事會決議通過，以新台幣2億元，合併大魯閣集團內創越股份有限公司。大魯閣商場公司今天董事會也通過，訂定9月1日為與集團旗下創越股份有限公司合併基準日，自明年起合併營收。

大魯閣表示，這次營業合併案將能發揮集團管理綜效，降低營運成本，提升經營效率，將為大魯閣集團建立穩健獲利商業模式。

大魯閣為強化集團成長動能，整合運動休閒、親子娛樂連鎖事業，由集團經營子公司創越，受讓經營棒壘球打擊場的關聯企業基創實業資產及全部營業。

創越公司主要營業項目為親子娛樂及運動休閒事業，包括13家大魯閣棒壘球打擊場、4家保齡球館、1家卡丁車場，20家遊戲愛樂園。

大魯閣表示，集團已由傳統紡織業轉型為貿易百貨業，旗下大魯閣商場公司目前擁有台中大魯閣新時代及新竹大魯閣湳雅廣場兩座購物中心。

大魯閣表示，合併之後，大魯閣商場公司未來將整合集團資源，擴大目標客群，持續在運動休閒與親子娛樂連鎖事業以多元經營與合作的方式拓展據點，同時在今年下半年起規劃增加健康休閒產業，健全年齡層休閒娛樂平台，拓展集團事業新版圖。（編輯：蘇志宗）1080726