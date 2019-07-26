MOD與OTT擺陣 搶眼球商機

（中央社記者江明晏台北26日電）暑期是觀影旺季，OTT業者與MOD均推出新招，大搶眼球商機，台灣大myVideo推出豪華月租優惠案，MOD獨家「中職明星賽」取得多視角轉播。

台灣大哥大今天宣布，旗下OTT影音服務平台myVideo累積註冊會員突破540萬人次，2019年上半年用戶數已較去年同期成長36%。

持續搶攻暑假親子闔家共享影片商機，myVideo從即日起到8月底為止，祭出「親子一夏」豪華月租限時優惠方案，豪華月租60天優惠價199元，可全家一同欣賞全站近2萬部多元影音內容。

根據myVideo觀察台灣用戶需求分析發現，大多消費者在觀看動畫卡通影音內容時，有原文、中文配音的雙語需求，myVideo特別在「超人特攻隊2」、「冰雪奇緣」、「玩具總動員」等數十部重點強片上陸續提供雙語發音。

myVideo表示，暑假推出豪華月租優惠案後，光是7月上半個月，申辦數就較6月同期增15%。同時，myVideo在2017年10月與凱擘大寬頻跨域合作後，使得OTT服務正式透過有線電視系統進入家戶，也讓營收和用戶數有大幅提升。今年上半年全站月觀看片數較去年同期成長近3成，其中，幼兒內容觀看片數更較去年同期成長150%。

2019中職明星賽將於7月27、28日在新莊棒球場開打，中華電信MOD、Hami Video今年獨家取得多視角轉播，特別設立「中職明星賽」專區，包括明星隊視角、中華隊視角、啦啦隊視角等。其中，最受注目的「明星隊視角」，將以彭政閔畫面為主。

此外，「中職明星賽」專區，也提供賽程、參賽名單、球星精彩短片特輯等，讓球迷們一次看個夠。另外，Hami Video除了與MOD同步提供多視角畫面，也特地開放「民視無線台」、「Eleven Sports Plus」兩天明星賽免費收視及明星賽所有視角轉播。

在戲劇方面，中華電信MOD與Hami Video也自19日起上架耗資近新台幣30億元的「長安十二時辰」，助攻眼球商機。

此外，中華電初步規劃8月推出「自由選」套餐，將有3個方案，牌告價分別為新台幣200元、300元及350元，消費者可自組20個、50個、190多個頻道看到飽，還會提供優惠價，每個月可更換頻道更是一大特色。

從電視盒起家的串流電視服務OVO，近年持續強化與內容業者合作，年初宣布「電視盒免費」VIP方案再進化，押金門檻從1500元降低到500元，內容門檻也從2988元降至999元；而OVO自由選50頻道售價每月更只要83元，頻道組合天天可換。

OVO強調，有許多傳統第四台與MOD不及的功能，包含可安裝觀看YouTube等各式免費內容，及愛奇藝、friDay影音等付費影音，只要有網路，全台都可收看；同時，發展大數據AI技術未來針對每個人的喜好推薦個人化內容等。（編輯：鄭雪文）1080726