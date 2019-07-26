宏碁啟動股權接班 施宣輝進入董事會

（中央社記者江明晏台北26日電）宏碁集團創辦人施振榮今天宣布啟動宏碁「股權」接班傳承，長子施宣輝將進入董事會擔任董事，同時辭去公司管理職務，而施振榮在2004年成立的智融集團也將同步啟動接班傳承。

宏碁今天宣布，接獲法人董事宏榮投資股份有限公司改派代表人通知，該法人董事原任代表人葉紫華，於今天起改派為施宣輝。同時，施宣輝將自8月1日起辭去包含自建雲智慧產品事業總經理等所有在宏碁公司的管理職務，但將繼續擔任安碁資訊公司及智聯服務公司的董事長及其他原任的宏碁關係企業法人董事代表人。原自建雲智慧產品事業的產品相關單位將直接向共同營運長高樹國匯報，其他單位則併入全球品牌行銷暨策略運籌中心由共同營運長黃資婷管理。

宏碁集團創辦人施振榮今天也發布聲明指出，「自從我從宏碁退休以來，外界就一直十分關心宏碁的接班傳承問題，在2013年底我回到宏碁啟動『三造宏碁』後，宏碁公司的『經營權』已由現任宏碁董事長陳俊聖（Jason）接班，如今我啟動宏碁公司的「股權」的接班傳承，施宣輝將於8月開始進入宏碁董事會擔任董事」。

他強調，兒子施宣輝是以宏榮投資公司董事代表人進入宏碁董事會，由原代表人葉紫華（施振榮的太太）手中接棒擔任董事。其中最大的意義在於家族正進行「股權」的接班傳承，未來施宣輝將代表施振榮家族成為公司專業經理團隊長期且穩定的支持力量。

他指出，施宣輝也辭去在宏碁的所有管理職位，原本負責的新事業部門將轉移給其他主管，其中發展已較為成熟的AIoT邊緣運算裝置aiSage及銀髮照護服務GrandPad兩部門將移交給共同營運長高樹國，成為公司未來的準核心事業，也借重公司核心事業資源較為豐沛，可以快速擴大規模。

而施宣輝在卸下宏碁公司的管理職務後，未來接受宏碁公司的委派，還是會繼續擔任安碁資訊與智聯公司的董事長，同時也擔任建碁及GrandPad（美國）的董事。

施振榮再指出，在啟動宏碁「股權」接班傳承的同時，他2004年底退休後成立的智融集團，也將同步啟動接班傳承，施宣輝將接任智融集團總經理，智融集團2.0時代正式來臨，也將邀請更多年輕人一起加入，為台灣產業的轉型升級攜手共同努力。

施宣輝為美國南加州大學電機博士，返台後於2005年開始創業，成立智輝研發公司，從事IC設計相關的影音多媒體技術研發。之後加入以研發指紋辨識晶片、軟體及加密軟體為主的神盾公司；並在德國共同創立專為車廠打造的汽車遠端軟體更新平台Advance Telematic Systems，並成功將技術賣給車用圖資公司HERE。

2011年7月，宏碁公司併購雲端服務公司iGware，施宣輝也因此進入宏碁公司，後來成為雲端技術事業群負責人。2014年1月22日，宏碁公司成立自建雲暨智慧產品事業群，由施宣輝負責帶領，至今在宏碁的新事業領域持續累積經驗。（編輯：楊凱翔）1080726