客戶新品估受影響 美律遭外資降評下修目標價

（中央社記者吳家豪台北29日電）聲學元件大廠美律今天將參加券商舉辦的法說會，美系外資認為，總經不確定性恐影響下半年客戶新品發表，將美律評等降至中立，目標價下修到170元；另一家美系外資維持中立評等，目標價降到130元。

美律股價今天下跌1元開出，盤中低點來到158.5元、跌幅2.76%；至10時1分左右，成交量近6000張。

在美律法說會前，美系外資發布研究報告指出，雖然仍看好無線耳機的長期趨勢，但近期總體經濟的不確定性已影響部分主要品牌廠的信心，可能導致今年下半年發表的新產品比上半年更少，並影響包含美律在內的供應商產能配置。

美系外資也關注美律在遷移廠房的過程中，為了提升良率與產能利用率，可能影響獲利率，加上去年下半年基期偏高，今年下半年美律娛樂產品營收恐難年增，甚至明年整體業績要成長也有難度，故將美律2019年、2020年、2021年每股盈餘（EPS）預估值下修2%、10%、12%至14.89元、15.33元、16.26元，投資評等從「加碼」降至「中立」，目標價從215元下修到170元。

另一家美系外資觀察，美律今年以來股價表現優於大盤20.5%，原因是上半年娛樂產品需求強勁、揚聲器事業獲利率改善；然而，美系外資認為今年第3季和第4季美律娛樂耳機營收將呈現季減和年減，主要因為庫存調整和產能重新配置到泰國，加上產品組合惡化可能影響下半年獲利率，故維持美律「中立」評等，目標價從140元下修到130元。（編輯：黃國倫）1080729