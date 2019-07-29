美律估第3季旺季不旺 營收持平

（中央社記者吳家豪台北29日電）聲學元件大廠美律今天參加券商舉辦的法人說明會，預估今年第3季旺季不旺，營收將持平；其中頭戴式耳機產品營收將季減雙位數百分比，揚聲器產品營收將季增30%。

美律今天法說會公布第2季營收達新台幣100.64億元，季增31.88%，年增50.02%；毛利率16.12%，季增2.83個百分點，年增6.45個百分點；稅後淨利7.76億元，季增86.64%，年增950.3%；每股盈餘（EPS）3.8元。

觀察美律第2季產品營收比重，其中耳機占比68%，揚聲器占比27%，健康照護產品占比2%，電池占比1.4%，微型麥克風占比0.7%，其他約1%。

美律第2季耳機營收季增36%、年增43%，其中Audio產品占比48%、真無線藍牙耳機（TWS）占比34%、電競產品占比19%。

美律總裁黃朝豐表示，今年第3季營收預估僅持平，除了推測應該有客戶提前拉貨影響之外，客戶較謹慎看待前景也是另一原因；至於第4季年底的感恩節及聖誕節等季節旺季，目前看起來能見度差、變數多，還不明朗。

針對真無線藍牙耳機，黃朝豐指出，目前量產的產品還有3款，預計到明年底將有10款產品，其中1到2個產品營收較高。談到明年產品方向，黃朝豐表示，娛樂性產品仍較值得期待。

在美律法說會前，美系外資發布研究報告指出，雖然無線耳機的長期趨勢仍看好，但近期總體經濟的不確定性已影響部分主要品牌廠的信心，可能導致今年下半年發表的新產品比上半年更少，並影響包含美律在內的供應商產能配置，因此將美律投資評等從「加碼」降至「中立」，目標價從215元下修到170元。

美律將於8月22日除息，預計每股發放現金股利8.6元。（編輯：鄭雪文）1080729