美律看淡第3季 亞系外資降評至持有

（中央社記者吳家豪台北30日電）聲學元件大廠美律看淡第3季營運，亞系外資認為，耳機動能放緩將限制美律近期股價表現，調降評等至持有，目標價下修到175元；另有2家美系外資重申中立評等，目標價設在170元、135元。

美律股價今天跳空開低4元，盤中低點來到150.5元、跌幅超過4.7%；至10時14分左右，成交量近8400張。

美律預估，今年第3季營收將與第2季持平，主因頭戴式耳機營收恐季減雙位數百分比。亞系外資發布研究報告指出，先前正向看待美律營運，是因為打入更多高階耳機產品將帶來強勁成長以及在iPhone聲學元件市占攀升；然而，耳機產品動能放緩，可能限制美律近期股價表現，須等到明年下半年客戶發表更多新產品才有起色。

考量今年下半年展望不佳可能抵銷第2季財報優於預期的利多，亞系外資將美律2019年每股盈餘（EPS）預估值調降3.3%至14.01元，並將2020年、2021年EPS預估值調降14.2%、13.9%至14.66元、16.06元，投資評等從「買進」調降至「持有」，目標價從220元下修到175元。

美系外資表示，美律經營團隊仍看好真無線藍牙耳機（TWS）趨勢，並強調今年已有3個TWS專案，明年將增加到10個；美系外資預估，美律今年下半年娛樂事業營收可能與上半年持平，調降美律2019年、2020年EPS預估值2%、1%至14.14元、15.7元，重申「中立」評等和目標價170元。

另一家美系外資認為，雖然美律揚聲器事業仍在成長，但經營團隊卻看淡高毛利耳機事業在今年下半年的成長動能，也代表第2季將是今年高點；儘管耳機產品營收偏低，但來自美律中國合資公司的業外利益也優於預期，因此將美律目標價從130元上修到135元，重申「中立」評等。（編輯：郭萍英）1080730