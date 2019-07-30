北市東區房租降房客增 商仲：重大工程來加分

（中央社記者韋樞台北30日電）因高房租嚇跑租客的北市東區房東開始降租15%到30%來挽回租客，商仲發現，閒置店面已減少，且近1年有21家新店面搶進；未來期望在大巨蛋、正義國宅都更等工程完工下，重拾東區風華。

欣元商仲統計，今年東區商圈平均租金相較5年前，新租店面租金平均下調15%至30%，連帶店面空置率也從今年第1季高達13.4%，到了7月下旬已降至9.4%，閒置店面最多時高達27間，目前空置店面僅19間。

欣元商仲總經理焦文華表示，東區商圈沈寂一陣子後，多數房東願意共體時艱降房租，但市場變化太快，租客退租速度快，租金降幅來不及跟上；今年新租單位的租金降幅達15%至30%，連原有的老租客，部分房東也讓利，租金下調10%至15%，相當有感。

焦文華指出，東區商圈雖然有知名品牌及老店熄燈撤店，但租金調降後仍有租客搶進東區，統計近1年有21家新開店面，國內外品牌均有，還有4到5家新租客正在洽談中，估計明年下半年的空置率進一步降至5%以內。

他說，東區附近未來2、3年有一些重大工程正進行，包括大巨蛋、正義國宅都更案、台電多目標使用新建工程等，將有擴大串聯的效應，聚集更多人潮，東區有機會重拾風華。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄表示，東區商圈近來新進租客以國外品牌居多，包括韓系化妝品牌ETUDE HOUSE、日本藥妝品牌松本清、日系鑽石品牌K.UNO JAPAN，國內品牌則有女裝品牌MOMA和雄獅旅行社等，主要客群以附近女性上班族為主。

丁玟甄說，以租金來看，東區商圈2014年曾經出現每坪月租逾新台幣2萬元高價，但近1年來已經回檔，在忠孝東路4段單號排每坪約1.5萬元到1.8萬元，雙號排每坪約1萬元到1.4萬元，估計以此價位簽約的新店面，租約可維持約3到5年不動。

她強調，東區商圈仍會視前Forever 21和SPAO兩家大型快時尚服飾店面若能順利出租，則會更激勵市場信心。（編輯：李信寬）1080730