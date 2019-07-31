蘋果財測優於市場預期 蘋概股早盤跌多於漲
最新更新：2019/07/31 10:21
蘋果公布財報截至6月底單季獲利低於去年同期，不過財測優於市場預期，蘋概股早盤跌多於漲。圖為蘋果美國矽谷直營店。（資料照片） 108年7月31日
（中央社記者鍾榮峰台北31日電）蘋果（Apple）會計年度第3季財報獲利低於去年同期，財測優於市場預期，台股蘋概族群早盤跌多於漲，其中台積電小跌，鴻海小漲，股王大立光力守平盤4125元。
蘋果公布2019會計年度第3季（截至今年6月29日）財報，當季營收538.09億美元，較去年同期532.09億美元成長1%，稅後獲利100.44億美元，較去年同期115.19億美元減少12.8%，當季每股稀釋純益2.18美元，較去年同期EPS 2.34美元下滑。
展望會計年度第4季（截至今年9月底）財測，蘋果預期當季營收約610億美元到640億美元，超越市場預期，毛利率在37.5%到38.5%區間。
台股蘋果概念族群早盤跌多於漲，其中蘋概三雄台積電來到259元，小跌0.38%，鴻海來到78.3元，小漲0.64%，大立光力守平盤4125元。
和碩來到52元，小跌0.95%，可成來到229.5元，小漲0.44%，鴻準來到63.9元，小跌0.62%，日月光投控來到69.4元，小跌0.43%，國巨守平盤264.5元，穩懋來到270元，小跌0.74%，正崴來到33.4元，小跌0.74%。
蘋果下半年可望推出新款iPhone，市場一般預期，今年新iPhone可能推出6.5吋有機發光二極體（OLED）螢幕、5.8吋OLED螢幕、以及6.1吋LCD螢幕等3款機種，螢幕上方的「瀏海」面積與去年機種相同。今年新iPhone將支援雙向無線充電，可能均採用Lightning連接線，並無支援USB Type-C功能。（編輯：黃國倫）1080731
蘋果公司（Apple）公布截至6月29日的會計年度第3季營收538億美元，每股盈餘2.18美元，都高於市場預期水準。圖為顧客試用iPhone。（蘋果提供）中央社記者吳家豪傳真 108年7月31日