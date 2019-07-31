商總賴正鎰籲降房屋相關稅賦 讓房地合一稅退場

今年上半年六都房屋買賣移轉約11萬棟，創近5年新高，高雄反彈力道更強；全國商總理事長賴正鎰（右）估計下半年房市需求仍在加溫，全年移轉棟數將突破30萬棟。中央社記者韋樞攝 108年7月31日

（中央社記者韋樞台北31日電）全國商業總會理事長賴正鎰今天表示，為了讓房地產市場更活絡，政府應調降持有稅，並考慮讓已達到階段任務的房地合一稅適時退場，讓房市更活絡，政府反而可以多收稅。

賴正鎰今天在商總召開2019上半年不動產趨勢記者會。他表示，台商資金回流拉抬產業動能與消費內需，商辦與住宅購屋需求增加。今年上半年6都房屋買賣移轉達11萬棟，近5年新高，尤以高雄反彈力道強勁，移轉1.96萬棟，年增20%，呈現「南熱北溫」。

賴正鎰指出，台灣房地產這7、8年飽嚐豪宅稅、奢侈稅、實價登錄、房地合一稅等政策，加上3年前各地政府調高公告現值與公告地價，導致房屋持有稅創下天價而陷谷底，而且還分地段課稅，一國多制。

賴正鎰說，高持有稅讓地主、屋主及建商受不了，他建議政府應該凍漲公告現值與公告地價，讓房屋稅與地價稅，以及土地增值稅全面調降。

賴正鎰表示，全台全年轉移棟數早年最高可逾30萬棟，但「房地合一稅」實施3年多來抑制房市投機炒作，但也使得房市價跌量縮，2016年轉移棟數僅24.5萬件，創交易新低紀錄，2017年為26.6萬件，2018年為27.8萬件，政府的房地產稅收也不如預期。

他說，政府7月初剛通過將個人綜合所得稅最高稅率降為40%，政府也應一併檢討房地合一稅制，讓已經達到抑制投機客的房地合一稅適時廢除退場。在全面退場前，至少將持有1年以內買賣所得，從核課稅率45%降為20%；持有1至2年以內，從35%降為10%，持有兩年以上就可全免。

另外，他針對加速都更和危老改建進程與成效，提出3大建議；其中「危老條例」容積10%的時程獎勵預計明年5月9日截止申請，他建議危老條例的額外容積加碼獎勵應再延長3年；為配合都更條例修法，雙北市以外的4都也能同步實施減稅措施，且危老條例房屋稅與地價稅等持有稅優惠也能從現行的2年，再修正延為5年。

此外，未來合建案更新後，在辦理產權移轉時可減徵40%稅額，將有助提高民眾參與協議合建都更的意願。（編輯：蘇志宗）1080731