賴正鎰籲廢房地合一稅 財政部：課稅健全合理

（中央社記者劉姵呈台北31日電）針對商總理事長賴正鎰今天建議調降持有稅，並考慮廢除房地合一稅。財政部官員表示，課徵房地合一稅目的是為建立健全、合理的稅制，針對短期買賣有獲利的人才會有影響。

商總不動產委員會今天舉行上半年房市記者會，全國商業總會理事長賴正鎰今天指出，個人綜合所得稅最高稅率已由45%降到40%，房地合一稅的最高稅率仍高掛在45%，應調降稅率。另外，持有稅對民生產生影響，且台商資金外移不願回台，建議政府應該凍漲房屋評定現值與公告地價，全面調降房屋稅、地價稅及土地增值稅。

財政部賦稅署官員向中央社記者表示，首先，持有稅針對大地主採用的是「累進稅率」的方式，對於一般人來說，自用的地價稅很低；再者，房地合一稅是以健全、合理稅制為考量，主要是針對短期交易的人稅率才會比較高，又因為短期買賣，可能連土徵稅都沒有課到。

官員進一步解釋，房地合一稅是針對「淨所得」課稅，意即沒有賺錢就不用繳稅，但短期買賣有賺錢就要繳稅。

賴正鎰也指出，房地合一稅實施以來，近3年全台全年買賣的移轉棟數都達不到30萬棟，對此，官員表示，之前移轉棟數反而是太膨脹，不應追求數字的多寡，財政部要考量的是，如何課稅才能達到健全、合理的目的，政府本來就不需要鼓勵短期買賣。

官員也說，境外資金匯回管理運用及課稅條例管制匯回資金買賣房地產，就是為了抑制炒房，因此近幾年來移轉棟數的數字才會降低。（編輯：楊凱翔）1080731