市況好 代銷業搶推自建案明年估案量更多

（中央社記者韋樞台北1日電）常聽到建商推案，但較少聽到第一線銷售的代銷業者投入資金加入推案行列，住展雜誌統計，因市況不錯，北台灣7大代銷業今年推案量達350億元，若市況續復甦，明年案量可能更多。

據住展雜誌統計，今年北台灣知名代銷業均推出自建案，包括大台北的海悅、甲桂林、信義、創意家、甲山林，以及桃園圓石灘、五十甲等代銷業者，總銷金額超過新台幣350億元。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，代銷業包括海悅在板橋埔乾、鶯歌重劃區推案；甲桂林廣告在淡水紅樹林和松山車站附近推案；創意家則在新生北路華山特區巷內推案；信義代銷在板橋江翠北側推案；甲山林固守南港、汐止區推案；圓石灘在桃園中路劃區推案；五十甲則在楊梅推透天厝新案。

何世昌指出，代銷業者在售屋第一線對市況冷熱最敏感，代銷業搶自推建案代表看好房市，才會選在今年大量推出自建案，比起去年的百億元呈倍數成長。

何世昌表示，搶著自推建案的代銷業認為不會與建商業主衝突，也會因為所推出的產品不同而有市場差異；且業者推案地點大都在重劃區，包括鶯歌鳳鳴重劃區、江翠北側重劃區、中路重劃區等。

他說，自從2014年房市反轉以降，房市轉冷的數年期間，代銷業自建案量低迷，今年卻呈現爆發式成長，代表業者自掏腰包，押寶房市復甦。若今年代銷業者自建案銷售還不錯，明年代銷自建案量不排除會更高。（編輯：蘇志宗）1080801