聯準會降息 學者：金融市場無法樂觀看待

（中央社記者廖禹揚、潘姿羽台北1日電）美國聯準會宣布調降基準利率1碼，學者認為，此舉是因不看好未來經濟，對市場來說是「壞消息」，加上對未來降息態度模稜兩可，使金融市場無法樂觀看待。

美國聯邦準備理事會（Fed）逾10年來首度降息，而除以降息支撐經濟，也宣布8月1日起結束縮減資產負債表規模，使這項被稱做量化緊縮（QT）的計畫提前2個月告終。

聯準會宣布降息後，美股應聲大跌，中經院院長陳思寬今天出席7月製造業採購經理人指數（PMI）發布記者會受訪時解釋，降息預期前陣子已經反映在市場上了，如今結果揭曉，只有降1碼，市場才會有這樣的反應；中研院經濟所所長簡錦漢則說，聯準會降息是因為不看好未來經濟，這是壞消息，美國股市因而下跌。

台經院景氣預測中心主任孫明德接受中央社記者訪問時也指出，美國第1季經濟成長率2.7%、第2季2.3%，下滑速度可能超出外界預期。

雖然聯準會主席鮑爾表明降息循環未開啟，不過，孫明德認為，聯準會對於未來降息可能性模稜兩可，使金融市場無法樂觀看待，且通常降息不太可能只降一次，在全球經濟往下掉的同時，仍有降息可能。

政大金融系教授殷乃平對中央社記者表示，不少民間機構分析，全球經濟在今年底至明年初會持續走下坡，聯準會這次以停止縮表、降息來應對，不排除回過頭採取寬鬆政策；而在種種較悲觀地分析條件下，不只聯準會降息，其他國家的中央銀行及經濟政策，可能也都在準備採取因應措施。

陳思寬則認為，美國聯準會宣布降息1碼，不過就目前美國經濟指標來看，成長固然沒有先前快速，但也沒有看到Slow down的狀況，推測聯準會主要是針對美中貿易戰帶來的全球經濟不確定性，做一些貨幣政策的改變。

面對動盪的全球經濟局勢，陳思寬坦言，現在市場的不確定性，靠美國聯準會降息1碼無法完全解決，但最起碼會營造較寬鬆的環境，希望能夠維持美國史上最長的景氣擴張期。

至於美國聯準會降息對台灣的影響，陳思寬表示，美國降息會造成全球金融市場波動，不過台灣央行一直致力於維持金融市場穩定性，「應該沒什麼問題」。媒體詢問，聯準會降息是否意味台灣央行下半年跟進降息的機率提高？陳思寬表示，不方便評論央行政策。

殷乃平認為，若全球經濟出現變動，台灣央行當然要做適度因應，不過央行目前主要面臨的是在中國大陸台商回流資金帶來的升值壓力，而這項因素跟美國降息帶來的影響都還在初步階段，尚無法評估影響大小，仍待觀察。

孫明德則分析，聯準會這次降息意味著美國經濟下滑，台灣第2季經濟成長率雖高於預期，但在全球景氣都走弱的狀況下，應該不是因為景氣真的轉好，而是因為貿易大戰前搶出貨，以及生產基地移轉回台所致，使台灣出口看似變多，但整體其實是減少。轉單效益能維持多久，加上中國公布限縮自由行，陸客減少可能影響台灣內需，下半年的逆風挑戰還是很多。（編輯：趙蔚蘭）1080801