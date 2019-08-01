7月掛牌新車4.8萬輛 創13年新高

（中央社記者韓婷婷台北1日電）車商積極在民俗月前祭出優惠，台灣7月車市繳出亮麗好成績，單月賣出4萬8429輛新車、月增26.6%、年增12.5%，創13年以來同期新高，車商可以開心進入暑休。

根據車商統計，今年7月掛牌新車達4萬8429輛，創13年以來同期新高，累計1至7月新掛牌數25萬5351台、年減3.7%；不過已經讓看淡今年車市的業者心滿意足，由於8月幾乎整個月都在民俗月，預計新車銷售將較7月明顯下滑，車商也陸續進入暑休。

讓台灣7月車市表現亮麗的主因，來自於豐田（Toyota）、日產（Nissan）單月銷售出現暴衝，尤其是豐田RAV4單月賣出3082台，創下1997年導入台灣以來單月銷售最佳記錄，今年3月大改款的Altis也熱銷4081台，在中型房車市場市占率逼近8成。

由於RAV4、Altis兩大神車熱賣，讓豐田單月賣出1萬7193台新車、月增42.7%、年增25.2%，單月市占率高達35.5%，也讓今年1至7月銷量8萬2918台在車市保守氣氛濃厚下，逆勢年增9%，市占龍頭位置相當穩固。

日產也在運動休旅車（SUV）Kicks銷售熱度不減下，加上Tiida、Livina單月銷量雙雙破580台，帶動品牌7月銷售3910台、月增29%，成長率僅次於豐田，也是今年以來少數銷售量較去年成長的汽車品牌。

車商表示，由於8月進入民俗月產業淡季，車商在7月加大促銷力道，成功吸引消費者趕在8月前交車，雖然今年年初普遍預估車市規模不如去年，但市場對於促銷仍有不錯回應，讓業者對於全年42萬輛的目標深具期待。（編輯：蘇志宗）1080801