聯準會訊號不明確 亞股多數收黑

（中央社香港1日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）昨天宣布逾10年來首次降息，但並未對未來寬鬆政策提供明確信號，美國股市應聲收低，亞洲股市今天大多跟進收黑。

聯準會先前已明確暗示將調降借貸成本，以預防全球風險影響到美國。但外界對於聯準會是否將再度降息仍感到困惑，造成金融市場賣壓壟罩。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上表示，他對美國經濟仍充滿信心，也不預期哪個產業可能會「垮掉」。

但鮑爾說，聯準會仍決定降息25個基點，是為了「預防全球經濟成長疲軟和貿易政策不確定性，所帶來的負面風險」。

先鋒市場（Vanguard Markets）分析師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「聯準會只做出比最低限度稍微多一點的行動，來滿足市場預期，但同時卻給人群龍無首、缺乏明確規劃的印象。」

投資人靜候美國將發布重要經濟數據，包括今天稍晚將公布的供應管理協會（ISM）全國製造業指數，以及明天的就業報告。

上海和香港股市今天收盤皆下挫0.8%，台北股市收挫0.9%，雪梨和首爾股市收跌0.4%，新加坡股市收低0.3%，曼谷和雅加達股市也雙雙收黑。

不過，東京股市收盤小漲0.1%，威靈頓、吉隆坡和馬尼拉股市也全數收高。（譯者：葉俐緯/核稿：張正芊）1080801