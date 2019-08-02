外幣及美元保單前5月銷售雙衰退 投資型買氣最差

（中央社記者劉姵呈台北2日電）金管會公布今年前5月外幣保單新契約保費為新台幣2475.91億，年減17%、美元保單為68.45億美元，年減22%；受到新台幣走貶、市場不確定因素影響，均為投資型買氣最差。

金融監督管理委員會保險局公布今年前5月外幣保單與美元保單最新銷售狀況，外幣保單新契約保費收入為新台幣2475.91億元，較去年同期衰退17%；美元保單的部分，前5月新契約保單保費收入為68.45億美元（折合新台幣約2156億元），也較去年同期減少22%。綜合來看，無論外幣或美元保單都以投資型衰退最多，年減39%、49%。

外幣保單的部份，投資型前5月保費收入為735.52億元，較去年同期衰退39%。另外，傳統型前5月保費收入為1740.39億，較去年同期減少2%。

美元保單的部分，投資型前5月新契約保費收入15.85億美元（折合新台幣約499億元），較去年同期大減49%；傳統型則有52.6億美元（折合新台幣約1656億元），衰退僅7%。

保險局官員也分析，綜合來看投資型衰退主要有2大原因，第一，今年投資市場較不穩定，投資人相對保守觀望；第二，去年新台幣一度升破29元匯價，民眾搶買美元保單，但今年新台幣走貶，民眾買美元保單成本就變得相對高，買氣才會衰退這麼多。

保險局統計所有外幣與美元保單投資型銷售最多前3大保險公司，依序為法國巴黎人壽、南山人壽及國泰人壽；傳統型賣最多前3大保險公司依序為國泰人壽、新光人壽與富邦人壽。（編輯：趙蔚蘭）1080802