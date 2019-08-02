川普再次開火 學者：選舉快到犧牲蘋果換大豆

（中央社記者潘姿羽台北2日電）美國總統川普再次開火，宣布對中國剩餘3000億美元商品加徵10%關稅；台經院景氣預測中心主任孫明德解讀，選舉快到，川普開始著急，為了衝刺農業州的選情，川普寧願「犧牲蘋果換大豆」。

美中談判代表日前在上海的最新一輪談判並未取得重大進展，美方代表無功而返。一天後，川普透過推特表示，將自9月1日起，對剩餘的3000億美元中國進口商品加徵10%關稅。

孫明德接受中央社記者訪問時表示，川普宣布對剩下3000億美元商品加徵關稅，並不令人意外；美中領袖6月底於日本大阪見面宣布恢復談判，但直到7月底代表才會面，上海談判又不順利，沒有具體成果，川普因而認為中方無意讓步，甚至有意拖延。

中央大學經濟系教授吳大任分析，先前市場擔心川普會對3000億美元商品加徵25%關稅，目前僅加徵10%，推測這次加徵關稅屬於示威的政治舉動，川普希望中國拿出誠意，否則美國總統大選將至，如果中國不配合，川普在美國農業州的選情會受影響。

孫明德進一步指出，美國農產品第3季即將收成，如果中國再不採購，可能面臨「高梁肥、大豆香，中國不買，堆滿倉」的局面，屆時川普選戰會打得非常辛苦，因此即便最後一波加徵關稅可能傷害蘋果等資訊廠商，川普寧願犧牲蘋果換大豆，爭取農業州選民認同。

不過孫明德認為，中國不見得會示弱，今年5月川普宣布加稅，中國國務院副總理劉鶴無功而返後，中方態度便轉為強硬，先是6月發布經貿白皮書、不可靠實體清單，7月談判團隊又加入商務部長鍾山，再加上最近香港抗議事件，中方認為是美國在後支持，貿易戰由原本的經貿、外交問題，再涉及更敏感的政治主權問題，長期累積下來的新仇舊恨，中方自然不願此時示弱，短期內美中僵局恐難出現緩和。

至於對台灣的影響，孫明德分析，民間投資可望再次加溫，並帶動電子產業在台的出口表現，但必須關注美國最後一波關稅是否對中國生產的手機及筆電課稅，或是納入豁免清單，這將對在中國生產的台灣電子大廠產生立即且直接影響。

吳大任則提醒，美中貿易戰升溫會對金融市場產生很大影響，而且是往負面的方向走，必須謹慎關注後續動態，才能及時因應。（編輯：黃國倫）1080802