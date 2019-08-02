川普再對中國產品祭10%關稅 美4大零售商反彈

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國總統川普今天威脅，從9月1日起將對中國剩餘的3000億進口產品加徵10%關稅，但4家大型零售貿易集團警告，這會減損消費者購買、進一步推升物價並限制員工聘僱。

路透社報導，美中代表未能推展這世界兩大經濟體間的貿易談判後，川普今天朝加徵新關稅邁進，但成員包括沃爾瑪（Walmart）跟亞馬遜（Amazon.com）的全國零售聯盟（NRF）指稱，決定加徵新關稅是一項會傷害美國消費者的錯誤策略。

全國零售聯盟政府關係高階副總裁佛蘭契（David French）在聲明中說：「我們很遺憾政府決定繼續錯誤的關稅策略，這不但已經放緩美國經濟成長，還帶來不確定性並妨礙投資。」

成員有沃爾瑪、達吉特（Target）及家得寶（Home Depot）的另一個富影響力貿易遊說團體－美國零售業領導協會（RILA）表示，關稅會提高如衣物、玩具、居家用品及電子用品等日用品價格。

RILA國際貿易副總裁夸奇（Hun Quach）在聲明中說：「新加徵的10%關稅直接打擊消費品及家庭預算…美國家庭不該成為這場貿易戰的人質。」

美國貿易代表署（USTR）沒有立即對零售商抗議置評。

美國鞋襪經銷商協會（FDRA）等其他貿易團體也表示，關稅對雇用員工有阻嚇作用。FDRA會長普利斯特（Matt Priest）在聲明中表示：「川普總統實際上正拿美國家庭，作為他貿易戰談判的人質。」

美國衣履協會（American Apparel & Footwear Association）執行副會長拉馬爾（Steve Lamar）說，新關稅將「非常有破壞性」。他說，川普雖使用關稅作為協商工具，但他先前在對中國進口產品上的威脅做得不錯。

他說:「我們告訴大家，他們應假設關稅會在9月1日生效。」他表示，組織成員十分驚訝川普在威脅另一筆關稅前，沒有先允許恢復美中談判。

由於中國製造了美國42%服裝及69%鞋襪商品，拉馬爾表示，這項舉措對美國消費者衝擊大於中國製造商。

全球最大零售商沃爾瑪5月表示，因為對中國產品實施較高關稅，顧客價格將調升，並表示它會尋找能減輕衝擊的方法，包括試圖從不同國家採購或與供應商合作。（譯者：侯文婷/核稿：徐睿承）1080802