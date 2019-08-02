貿易戰牽連工具機需求 上銀亞德客-KY跌逾4%

貿易戰再起，市場擔心牽連產業對工具機及零配件需求下滑，上銀和亞德客-KY午盤跌幅超過4%。 （資料照片）中央社記者鍾榮峰攝 108年8月2日

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）美國將從9月起對3000億美元中國進口商品加徵10%關稅，市場擔心牽連產業對工具機及零配件需求下滑，上銀和亞德客-KY午盤跌幅超過4%。

美國總統川普表示，將自9月1日起對3000億美元中國進口商品加徵10%關稅，引發市場恐慌，美股重挫，其中道瓊工業指數終場挫跌280.85點，收在26583.42點。

台股今天也受到波及，盤中接連失守10700點和10600點整數關卡，最低來到10524.68點，重挫逾200點。

法人指出，貿易戰再掀波瀾，市場擔心產業界對工具機需求持續觀望甚至縮手，影響下半年機械設備產業景氣雪上加霜，包括工具機、傳動元件以及氣動元件廠商下半年營運恐受牽連。

傳動元件大廠上銀今天跌勢明顯，盤中最低來到261.5元，下跌4.38%，失守短期均線和半年線。全球傳動走勢疲軟，最低來到63.8元，下跌4.77%，失守季線和所有短期均線。

上銀集團總裁卓永財日前就預期，美中貿易戰會持續發展，因為這牽涉雙方的政治行為，也牽動國家競爭力表現。

展望今年下半年台灣工具機產業景氣表現，卓永財預期，第3季台灣工具機產業景氣不會比第2季好，主要是中國大陸工具機市場衰退，加上東南亞工具機廠商因貿易戰持續觀望，仍有多餘產能，工具機相關零組件仍有庫存待去化。

卓永財並預期，第4季台灣工具機產業景氣恐怕也不樂觀，可能不會較第3季佳。

氣動元件大廠亞德客-KY午盤最低來到310元，下跌5.34%，失守短期均線。

法人指出，下半年整體大環境景氣仍不確定，中國市場需求在6月下旬開始趨緩，訂單能見度相對有限，預期亞德客-KY下半年業績表現趨於保守。（編輯：黃國倫）1080802