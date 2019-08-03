醫療與保險黑客松起跑 攻AI區塊鏈跨領域融合

（中央社記者吳家豪台北3日電）看準健康醫療與金融保險科技業者對AI人才需求，工研院與北醫附醫、第一金人壽、台灣微軟及商之器合作，今天起舉辦保險金融與AI智慧健康區塊鏈黑客松競賽，探索新的商業模式。

工業技術研究院發布新聞稿表示，「2019保險金融與AI智慧健康區塊鏈-黑客松競賽」於3日、4日舉行，是全台首次針對大數據、演算法、人工智慧（AI）、區塊鏈、醫學、保險與金融等跨領域的高難度融合競賽，於重症疾病AI預測、流行病預警模型、檢傷語音AI引擎、保險自動化理賠服務模組等4大主題，透過實作提升台灣AI人才專業能量。

競賽以「產業出題x人才解題」為核心，首獎獎金新台幣30萬元，總獎金100萬元，廣邀AI好手參賽，盼能為醫療與保險產業找出新的商業模式。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑說，隨著人體數據庫資料越來越完善，人工智慧應用領域以健康醫療衍生的創新應用是核心潮流。此次競賽提供去個資化的醫療紀錄、影像及透過Azure AI平台技術支援，以合計超過1億筆數據進行競賽，希望透過實作協助醫療與保險業創新，找到更有效率的解決方案。

台北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰表示，隨著人口老化、慢性病患增加，全球健康產業面臨嚴峻挑戰，照護人員不足與長期照護都是問題；預估未來2025年醫療產業有20%工作需要AI協助，以自動化取代人力。（編輯：楊玫寧）1080803