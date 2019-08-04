貿易戰衝擊將遞減 法人：關注中國反制措施

（中央社記者韓婷婷台北4日電）美中貿易戰再起，川普將關稅大刀砍向中國輸美的3000億商品，法人表示，只要情況未失控，預料貿易戰對經濟與股市的衝擊將遞減，而金融市場在經過上週消化後，波動應該會逐漸緩和。

川普8月1日於推文宣布自9月1日起對中國剩餘3000億美元進口商品加徵10%關稅，再度挑起市場擔憂情緒，加徵關稅產品清單涵蓋手機、筆電，對消費者影響層面大，受此影響，台股上周五盤中一度跌逾200點，收盤跌幅收斂，終場下跌182.71點，收在10549.04點。成交量放大至1585.97億元。

日盛基金經理人張亞瑋表示，中美貿易戰已成為長期議題，左右投資人信心，但只要情況未失控，貿易戰對經濟與股市的衝擊將會遞減，而金融市場在經過上週消化後，波動應該會逐漸緩和，後續仍須高度關注中國是否提出反制措施，從過去1年股市對貿易戰的反應看來，短期仍有修正壓力，長期仍需看美國景氣是否能維持。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，短線上，漲多的台股面臨回檔整理，不過如果回到基本面，例如以半導體、5G等重要產業的下半年展望，以及資本支出增溫來看，這段期間市場的拉回，反而提供中長線布局機會。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，下半年是電子產業旺季，關稅議題確實加大短期不確定，但長期而言，廠商已經逐漸調整生產基地，關稅的影響將逐漸降低。更重要的是，長期趨勢將不受短期波動影響，建議投資人關注長期趨勢。

在投資建議上，廖哲宏表示，貿易戰最後無論如何落幕，可預期亞系供應鏈取代美系供應鏈趨勢勢在必行，此一情勢長期對台灣供應鏈正面。因此在投資布局上以長期趨勢為核心。

廖哲宏分析，像是從中美貿易戰以來，反而看到5G手機的佈局加速，預期明年5G手機展望更加正面。另一方面，美中貿易摩擦也為台灣公司帶來機會，近期中國廠商加速去美化，台灣公司取得更多訂單，尤其IC設計以及功率放大器（PA）廠商。譬如：近期華為發表的5G手機，過去PA供應商主要為美商，現在已經換成海思（由台灣PA業者協助生產製造）以及日商Murata（村田）也是一例。

永豐投信則認為，川普對中國新徵3000億美元產品關稅，再度提高全球景氣不確定性，帶來全球經濟成長緩慢、復甦不穩的風險，預期Fed必須持續降息因應，建議投資以避險為主，股市尋找防禦型標的，或現金為王，債市持續多頭、同時維持美元短線偏強看法。（編輯：鄭雪文）1080804