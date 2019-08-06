大銀微系統估9月上市 第4季業績看韓廠挹注

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）精密運動及控制元件、微米與奈米級定位系統供應商大銀微系統預計9月上市，第4季業績可望受惠韓廠挹注。法人預估，下半年業績有機會較上半年佳。

大銀微系統規劃9月上市，今天下午舉行上市前業績發表會。大銀微系統董事長卓永財表示，下半年大銀持續努力，韓國半導體廠商積極與大銀接洽，大銀關注韓廠智慧製造進度，預期大銀第4季業績可望受惠韓廠挹注。

展望今年營運，卓永財表示，大銀上半年獲利年減，下半年還有貿易戰等變數，大銀今年業績「且戰且走」。

法人指出，半導體、面板和印刷電路板（PCB）等產業先進製程需要線性馬達，高階工具機和自動化趨勢也提升機電一體化需求，可帶動大銀微系統業績成長；展望下半年預估新產品包括驅動器、力矩馬達出貨，下半年業績可較上半年成長。

法人指出，上銀持有大銀微系統股權比重約9%。

大銀微系統主要產品包括微米與奈米級定位系統、線性馬達、力矩馬達、伺服馬達、驅動器與控制器等元件，切入半導體、面板及印刷電路板設備大廠。法人指出，大銀已打進全球前三大半導體設備製造商供應鏈。

法人表示，大銀微系統產品也切入半導體3D封裝機台，有助今年下半年業績表現。

觀察產品業績比重，法人指出，微米與奈米級定位系統占大銀整體業績比重約49%，精密運動及控制元件占比約50%。半導體、面板和PCB應用占大銀上半年業績比重超過60%、達到62%，自動化應用占比約30%，工具機應用占比約5%。

大銀微系統上半年合併營收新台幣10.75億元，較去年同期14.57億元減少26.1%，上半年合併毛利率32.71%，較去年同期36.86%減少4.15個百分點，上半年營業利益3080.4萬元，合併營益率2.86%，較去年同期10.84%減少7.98個百分點。

大銀微系統上半年稅後淨利4303.6萬元，較去年同期1.37億元減少68.6%，上半年每股稅後純益0.4元，低於去年同期EPS 1.44元。（編輯：楊凱翔）1080806