日韓貿易戰三星中箭 台積電晶圓代工龍頭穩固

（中央社記者張建中新竹6日電）日本與南韓關係緊張，三星與台積電間的消長備受市場關注。台積電不認為可望受惠轉單效益，但三星營運恐受日本管制原料出口影響，台積電晶圓代工龍頭地位將更加穩固。

三星宣布2030年前將投資133兆韓元，強化晶圓代工競爭力，南韓政府也在今年5月宣示將搶下全球晶圓代工市占第一。三星（Samsung）為全球動態隨機存取記憶體（DRAM）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）最大供應商，在7月爆發日韓貿易戰後，台積電與三星晶圓代工龍頭之爭，備受市場關注。

除製程技術的競逐外，三星與台積電在蘋果（Apple）等大廠訂單的爭奪也都受到市場高度關注，台積電對於三星的競爭當然不敢掉以輕心，台積電創辦人張忠謀便曾以「可畏的對手」來形容三星。

日本經濟產業省7月4日起加強管制含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑及蝕刻氣體（Etching Gas）3項關鍵電子材料出口南韓，兩國日前更進一步互將對方從貿易優惠的白名單剔除。

不過，對於勁敵三星面臨日韓貿易戰壓力，台積電不認為可以因此受惠轉單效益，就市場經營策略與常態觀察，客戶不是短短3至4個月就能轉單。

此外，三星與台積電商業模式迥然不同，研調機構顧能（Gartner）分析，三星以電子產品和記憶體起家，隨著產品升級釋放額外產能發展晶圓製造市場，三星的晶圓產能以供應多樣化的自家產品為優先，技術較零散。

以2018年為例，三星晶圓代工營收約48.4億美元，全球市占率約7.7%；但台積電產品都以供應客戶為目的，2018年市占率高達54.4%，穩居領導地位。

顧能認為，三星因日本極紫外光（EUV）光阻劑供應受限，7奈米生產確實會有些影響，而台積電在7奈米製程居絕對領先地位，日本管制EUV光阻劑出口短期對7奈米市場並不會造成重大影響。

氟化氫被廣泛應用在各種晶圓製造技術上，顧能認為，日本管制氟化氫出口對三星將造成較大衝擊，台積電晶圓代工龍頭地位將因日韓貿易戰衝擊三星而更加穩固。（編輯：林淑媛）1080806