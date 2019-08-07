群智：上半年OLED占智慧手機面板26%

（中央社記者潘智義台北7日電）群智諮詢今天公布最新調查，上半年全球智慧手機有機發光二極體（OLED）面板出貨約2.2億片，占整體智慧手機面板26%，較去年同期成長18.6%。預估全年OLED手機面板出貨4.9億片。

群智諮詢統計，三星顯示（SDC）在全球智慧手機OLED面板出貨量穩居第一寶座，上半年主動有機發光二極體（AMOLED）面板出貨約1.9億片，較去年同期增長約11.4%，其中硬式OLED面板出貨市占率6成以上。

另外，隨著OLED面板搭配屏下指紋辨識觸控功能的強勁需求，以及三星積極的推廣策略，三星硬式OLED面板產線產能利用率持續滿載。在柔性產品部分，三星下半年得益於自家柔性OLED面板的發布，及蘋果柔性新機的備貨，下半年柔性面板的出貨將提升。

不過，日韓貿易戰對三星、樂金顯示器（LGD）兩家韓國面板廠的柔性OLED產能供給造成一定的影響，縱然有韓國本土材料廠替換供應鏈，但如果韓國無法阻止日本政府氟化聚酰亞胺材料出口限制，本土產能不足也會造成供應風險，或將影響三星的柔性產品出貨表現。

除了OLED面板，群智諮詢指出，今年上半年全球政治經濟風險加劇，市場波動明顯增強，智慧手機終端市場表現疲軟，上半年全球智慧手機面板出貨量，包括液晶面板、OLED面板合計約8.4億片，較去年同期減少5.2%。（編輯：李信寬）1080807