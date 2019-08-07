日韓貿易戰近期難解 三星尋替代供應商

（中央社首爾7日綜合外電報導）日本和南韓陷入貿易爭端，全球最大智慧型手機與記憶體晶片製造商南韓三星電子（Samsung Electronics）今天表示，公司正在尋找日本以外的部分關鍵原料替代供應商。

日本與南韓因二戰時期日本企業強徵南韓勞工的賠償爭議而關係惡化。日本7月初對南韓晶片製造業3項關鍵電子原料祭出出口限制，兩國上週互相把對方踢出可信賴貿易夥伴的「白名單」。

法新社報導，日方強化管制出口的3項關鍵電子原料當中，蝕刻氣體氟化氫和光阻劑對於製造記憶體晶片至關重要，而含氟聚醯亞胺則可用於高規格電視螢幕和智慧手機面板製造，包括三星備受期待的摺疊式手機。

日本管制舉動也引發國際關注，擔憂影響全球供應鏈之餘，也可能導致產品價格上漲、衝擊全球消費者。

三星發言人告訴法新社，對於高度仰賴從日本進口的原料和零件，三星已在「設法分散供應源」。

根據總部在台北的市場情報供應商集邦科技（TrendForce）統計，日本在全球氟化氫市占約達6到7成，南韓企業恐很難找到替代供應商。

對於有南韓媒體報導說，三星決定把用來製造晶片的220項日本化學品和原料全數用南韓和其他國產品來取代，三星發言人已經否認。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1080807