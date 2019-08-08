5G世代需求強大 散熱廠股價火紅

（中央社記者韓婷婷台北8日電）5G世代加速，也為散熱產業帶來全新的需求，在智慧手機陸續導入散熱管、板加持下，雙鴻、超眾、泰碩等營運均見到大躍升，吸引法人追捧，為近期盤面最火紅族群。

台灣散熱廠從PC到NB（筆電）世代再到伺服器市場，隨著電子產業新應用需求不斷出現，造就台灣不少優質的散熱模組廠商，產業供應鏈也相當完整，進階到最龐大的手機世代大商機時，台廠卡到絕佳的位置，造就台廠「百年一遇」的絕佳契機。

4G晉升5G世代，除了手機外，雲端與資料中心建置、自動駕駛、電動車等新世代產業大趨勢，都少不了散熱需求，也讓市場樂觀看待散熱產業大趨勢，激勵近來族群股價熱力四射，包括雙鴻、超眾、泰碩股價均衝上歷史新高。

雙鴻財報繳出亮眼成績，第2季單季每股純益2.75元，單季獲利創歷史新高，累計上半年每股純益5.07元，大賺逾半個股本。下半年進入產業旺季，7月就揮出強棒，單月營收重回新台幣9億元關卡，來到9.03億元，月增35.67%，累計前7月營收55.74億元，年增32.29%。

泰碩營運也見強勁動能，7月營收率先衝上4.1億元歷史新高紀錄，月增14.7%，年增39.47%，累計前7月營收23.84億元，年增35.71%。

展望下半年，受惠三星新機款旗艦機Note 10進入舖貨期，加上華為等大陸品牌廠新機陸續出貨挹注，包括雙鴻、超眾及泰碩等散熱廠均將迎接旺季訂單，展望樂觀。

泰碩在業績創高加持下，今天股價強勢攻上漲停價69.3元，創下歷史新高價；超眾則持續強勢走揚，今天早盤股價攀上272.5元續創歷史新天價。雙鴻股價同樣再改寫歷史，截至11時30分股價最高來到194.5元，買盤依舊強勁。（編輯：張均懋）1080808