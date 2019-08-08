看準新南向內需市場 170家台企搶進越南

（中央社記者吳柏緯河內8日電）2019越南台灣形象展上午在河內登場，外貿協會表示，這是歷屆最大規模，也是參與廠商最多的一次，共有170個橫跨電商、餐飲、冷鏈與製造業不同領域的台灣廠商參展。

越南台灣形象展邁入第3屆，首度移師北越的河內舉行。對外貿易協會董事長黃志芳指出，越南近年的經濟大幅發展，就像是一隻上升中的巨龍。台灣與越南的經濟交流、互動從更早的時候就開始了。過去30年間，有成千上萬的台商來到越南扎根，並與越南在地的企業合作，共同創造了越南經濟奇蹟。

黃志芳進一步說明，越南的投資環境對於台商而言是極具潛力，雖然目前這個市場面臨多的國家的競爭，但是台灣由於文化、風俗與節慶，都與越南相似，因此台商進入這個市場仍有優勢。

去年黃志芳參加開幕儀式時，在會中大唱愛拚才會贏，今年他則秀了兩句越語，分別為「現在是幾點」、「謝謝各位」。

越南工商總會（VCCI）主席武進祿致詞時，以「自家的兄弟」形容台灣赴越南投資的企業與廠商。他表示，台灣是越南經濟發展的恩人，在第一波外資投資越南時，台灣是越南忠實的投資夥伴，希望在接下來第二波，有關綠能、智慧製造的投資，繼續當越南堅強的夥伴。

武進祿指出，在會場展出的各項產品，都代表台灣智慧與科技展現。相信越南與河內的消費者，都能在這次展會中找到符合自己需求的產品，並在企業間建立更緊密的合作關係，讓「Made By Taiwan，Made In Vietnam」成為國際重要的品牌。（編輯：鄭雪文）1080808