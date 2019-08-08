更多編輯台推薦新聞：
台大研究：6種運動可對抗肥胖基因 慢跑最有效
生活

台大研究：6種運動可對抗肥胖基因 慢跑最有效

專題／惡水無情人間有愛 小林村倖存者不幸中找到小確幸
地方

專題／惡水無情人間有愛 小林村倖存者不幸中找到小確幸

貿易戰掀降息風 央行理事揭露台貨幣政策關鍵點
產經

貿易戰掀降息風 央行理事揭露台貨幣政策關鍵點

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
國民黨整合受關注 郭台銘幕僚：郭對韓國瑜真心換不少閉門羹
首頁 / 產經

中國頻挖角 台灣半導體製造領先地位不受撼動

最新更新：2019/08/08 18:49

（中央社記者張建中新竹8日電）中國大陸半導體廠來台挖角動作不斷，中芯國際近日又延攬台積電前研發處長楊光磊擔任獨立董事，不過，台灣在半導體製造領先優勢依然穩固，不為中國所撼動。

繼動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科前總經理高啟全跳槽中國大陸紫光集團後，中國大陸半導體廠近年持續不斷延攬台灣半導體廠人才，期能加速發展。

除高啟全外，紫光集團也延攬台灣晶圓代工廠聯電前副董事長孫世偉，擔任全球執行副總裁；中芯國際2016年延攬台積電前共同營運長蔣尚義擔任獨立董事，更是震撼各界。

為化解外界疑慮，台積電當時表示，蔣尚義已先將出任中芯獨立董事一事告知創辦人張忠謀，並相信蔣尚義不會做出損害台積電利益的事。

蔣尚義今年任期屆滿，不再續任中芯獨立董事，轉任武漢弘芯執行長，中芯近日又延攬去年6月自台積電退休的楊光磊擔任獨立董事。

對於楊光磊將擔任中芯獨立董事一事，台積電表示，對營運不會有影響。半導體業界人士也認為，台灣半導體製造領域領先優勢穩固，仍不會為中國大陸撼動。

不僅製程技術大幅領先，台積電採用極紫外光（EUV）技術的加強版7奈米製程目前已導入量產，中芯國際14奈米製程還僅進入客戶導入階段。

據市調機構集邦科技統計，今年第1季台積電晶圓代工市占率達48.1%，為第2大廠三星（Samsung）市占率19.1%的2.5倍，穩居全球龍頭寶座，更是中芯國際市占率4.5%的10.68倍。

紫光集團日前宣布將籌組DRAM事業群，由高啟全擔任執行長，只是業者認為，紫光相關製程技術仍待補強，中國廠商短期對DRAM市場應不致造成影響，台灣記憶體廠今年第2季市占率超過4%，同樣領先中國。（編輯：郭萍英）1080808

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報