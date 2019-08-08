中國頻挖角 台灣半導體製造領先地位不受撼動

（中央社記者張建中新竹8日電）中國大陸半導體廠來台挖角動作不斷，中芯國際近日又延攬台積電前研發處長楊光磊擔任獨立董事，不過，台灣在半導體製造領先優勢依然穩固，不為中國所撼動。

繼動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科前總經理高啟全跳槽中國大陸紫光集團後，中國大陸半導體廠近年持續不斷延攬台灣半導體廠人才，期能加速發展。

除高啟全外，紫光集團也延攬台灣晶圓代工廠聯電前副董事長孫世偉，擔任全球執行副總裁；中芯國際2016年延攬台積電前共同營運長蔣尚義擔任獨立董事，更是震撼各界。

為化解外界疑慮，台積電當時表示，蔣尚義已先將出任中芯獨立董事一事告知創辦人張忠謀，並相信蔣尚義不會做出損害台積電利益的事。

蔣尚義今年任期屆滿，不再續任中芯獨立董事，轉任武漢弘芯執行長，中芯近日又延攬去年6月自台積電退休的楊光磊擔任獨立董事。

對於楊光磊將擔任中芯獨立董事一事，台積電表示，對營運不會有影響。半導體業界人士也認為，台灣半導體製造領域領先優勢穩固，仍不會為中國大陸撼動。

不僅製程技術大幅領先，台積電採用極紫外光（EUV）技術的加強版7奈米製程目前已導入量產，中芯國際14奈米製程還僅進入客戶導入階段。

據市調機構集邦科技統計，今年第1季台積電晶圓代工市占率達48.1%，為第2大廠三星（Samsung）市占率19.1%的2.5倍，穩居全球龍頭寶座，更是中芯國際市占率4.5%的10.68倍。

紫光集團日前宣布將籌組DRAM事業群，由高啟全擔任執行長，只是業者認為，紫光相關製程技術仍待補強，中國廠商短期對DRAM市場應不致造成影響，台灣記憶體廠今年第2季市占率超過4%，同樣領先中國。（編輯：郭萍英）1080808