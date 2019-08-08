國銀新南向上半年獲利66億 創歷史同期新高

（中央社記者劉姵呈台北8日電）金管會公布今年上半年國銀海外分支稅前獲利為新台幣383.2億元，以新南向分支機構表現最好，上半年稅前獲利66.4億，年成長75.2%，創史上同期新高紀錄。

金融監督管理委員會銀行局今天公布，統計今年上半年國銀海外分支（分行加子行）機構稅前獲利新台幣383.2億元，較去年同期大幅成長近21%；若依照區域別，新南向18國分支機構為表現最好的區域，上半年稅前獲利66.4億元，年成長75.2%，創下史上同期新高紀錄。

銀行局副局長黃光熙表示，去年同期的新加坡與越南的比較基期較低，今年則有不錯成長，例如新加坡上半年獲利增加260.7%，越南也成長91.75%；另外，他也指出，新南向分支據點無論在放款、或是金融資產評價都明顯增加，使得新南向國家獲利有明顯成長。

另外，銀行局也公布，上半年獲利表現最好前5大國家地區依序為第1名香港204.9億元，較去年同期增加39.3億元；第2名中國37.8億元，年增加2.5億元；第3名美國34.4億元，年減7.8億元；第4名日本26.1億元，年增1.1億元；第5名新加坡20.2億元，年增14.6億元。

上半年獲利表現最好前5大國家中，僅美國分支因獲利有衰退，讓中國分支以37.8億元首度超車，擠進第2名。美國分支獲利衰退是否受到貿易戰影響，黃光熙指出，主要是受到人事事務費用的問題。（編輯：鄭雪文）1080808